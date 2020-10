Avidsen, società che sviluppa e commercializza sistemi elettronici innovativi per rendere la casa connessa alla portata di tutti, ha allargato il suo ecosistema di riscaldamento connesso Thomson At Home con nuove soluzioni WiFi, facili da installare e particolarmente intuitive:

I termostati collegati per riscaldatori elettrici e caldaie , che consentono di controllare il riscaldamento a distanza e quindi godere di un comfort ottimale.

, che consentono di controllare il riscaldamento a distanza e quindi godere di un comfort ottimale. La valvola termostatica connessa che si adatta sempre di più ai nostri stili di vita, permettendo di ottenere un risparmio energetico ancora maggiore.

Queste nuove soluzioni consentono un controllo sempre maggiore del proprio sistema di riscaldamento, ottimizzando così i consumi energetici. Gli utenti possono regolare con precisione la temperatura, controllando e programmando ogni funzione direttamente e comodamente dal proprio smartphone.

Le nuove proposte completano la gamma dell’ecosistema di riscaldamento Thomson At Home per rendere sempre più agile il funzionamento dei dispositivi connessi e consentire loro di controllare i consumi. A titolo di confronto, un sistema di riscaldamento connesso può garantire un risparmio energetico fino al 30% rispetto a un sistema cosiddetto “convenzionale”.

Tutte le soluzioni di automazione domestica del sistema Thomson At Home possono essere controllate utilizzando un’unica applicazione con lo stesso nome, vale a dire “At Home”. Le medesime sono anche compatibili con il controllo vocale Amazon Echo e con l’Assistente Google e offrono quindi un’esperienza intuitiva e innovativa di “casa connessa”.

Inoltre, anche in caso di perdita della connessione WiFi, le soluzioni sono progettate per non smettere mai di comunicare tra loro e, quindi, per continuare la loro attività di regolazione.

Per Avidsen la sicurezza dei dati è sempre stata una delle principali preoccupazioni. Questo è il motivo per cui tutti i dati scambiati tra la gamma At Home e il cloud utilizzato, ospitato in Francia, sono crittografati con il protocollo crittografico SSL.

La valvola termostatica connessa Cali-T

Facile da installare e utilizzare, la valvola termostatica Thomson si collega ai radiatori dell’acqua calda e consente di regolare con precisione la temperatura della stanza. Grazie alla sua regolazione elettronica, mantiene una temperatura stabile che può variare fino a un massimo di 0,5 gradi.

Configurata in modalità wireless, la valvola si adatta a tutte le case e appartamenti.

Grazie alla programmazione oraria dall’applicazione Thomson At Home è possibile impostare le coordinate per il riscaldamento e quindi definire la temperatura di ogni stanza in base agli orari della giornata.

Infine, è possibile sincronizzare 30 valvole termostatiche sullo stesso ponte di collegamento.

Prezzo di vendita consigliato:

Solo valvola termostatica: 59,90 € (Iva inclusa)

Kit di due valvole termostatiche + un ponte di collegamento: 159,90 euro (Iva inclusa).

Cali-B E Cali-on: termostati connessi in casa

I termostati connessi Thomson At Home offrono la possibilità di regolare il proprio sistema di riscaldamento (elettrico, a gas, pompa di calore irreversibile) come desiderato.

Ideali in soggiorno o in una qualsiasi camera, consentono di misurare il livello di umidità e di regolare la temperatura, per beneficiare di un comfort termico permanente.

Il controllo, che avviene tramite l’applicazione mobile At Home o grazie agli assistenti vocali di Google Home e Amazon Alexa, è un ottimo modo per evitare consumi eccessivi di elettricità e spiacevoli sorprese in bolletta.

Per quanto riguarda il termostato per radiatori elettrici Cali-On, uno spazio totalmente dedicato sull’applicazione indica il suo consumo energetico in tempo reale e permette così di controllare il proprio budget.

Prezzo di vendita consigliato:

Termostato Cali-B – per caldaie e pompe di calore irreversibili: 129,90 € (Iva inclusa)

Termostato Cali-On – per radiatori elettrici: 179,90 € (Iva inclusa)

PMI francese, presente in Italia con la sua filiale di Vanzago (MI), Avidsen concepisce, sviluppa e commercializza sistemi elettronici e digitali innovativi, di semplice utilizzo per la casa. L’azienda detiene anche le licenze del marchio Thomson in Europa.

