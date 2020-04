Nella gamma di pompe di calore Vitocal di Viessmann entrano le nuovissime soluzioni salvaspazio, “no gas” e ibride, per la climatizzazione residenziale e la produzione di acqua calda sanitaria: Vitocal 100-A Kit Compact, in versione solo pompa di calore, e Vitocal 100-A Kit Compact Hybrid, il nuovo sistema ibrido in pompa di calore con caldaia a condensazione a supporto.

La tecnologia adottata da Vitocal 100-A Kit Compact e Compact Hybrid soddisfa le esigenze di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria (ACS) in un modulo di soli 38 cm di profondità, offrendo così soluzioni ideali per ottimizzare gli spazi abitativi moderni.

Il sistema è composto da due elementi principali: la pompa di calore monoblocco idronica Vitocal 100-A, con tecnologia full inverter ad alta efficienza a gas R32, disponibile nelle taglie 6,8, 10 e 12 KW, e il modulo a incasso esterno che accoglie i principali componenti dell’impianto, concedendo una maggiore quantità di spazio libero all’interno delle nostre abitazioni.

Le soluzioni Compact e Compact Hybrid sono ideali per il settore della nuova edilizia e godono di incentivi in caso di riqualificazione di impianti già esistenti, grazie all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

L’armadio a incasso da esterno viene fornito in moduli da assemblare direttamente sul posto per renderne ancora più pratici la movimentazione e il posizionamento in cantiere.

Vitocal 100-A Kit Compact

È un sistema “no gas” con pompa di calore Vitocal 100-A da 6 a 12 kW e comprende il modulo a incasso da montare sul posto, i puffer tecnici per produzione di ACS istantanea da150+50 litri (accessorio, per maggiore resa sanitaria), accumulo inerziale da 40 litri per riscaldamento e raffrescamento e l’integrazione di tutti i componenti principali di impianto e produzione ACS (fot in alto).

Vitocal 100-A Kit Compact Hybrid

È il sistema ibrido composto da Vitocal 100-A e Vitodens 100-W da 26 o 35 kW per l’integrazione nella produzione di ACS e per il riscaldamento.

Nella sua fornitura base, si compone di modulo a incasso da montare sul posto, il puffer tecnico da 150 litri per la produzione di ACS istantanea, accumulo inerziale 40 litri per riscaldamento e raffrescamento e l’integrazione di tutti i componenti principali di impianto e produzione ACS.

Questo sistema ibrido è ideale per zone climatiche particolarmente rigide e per garantire maggiore comfort sanitario.

Entrambi i sistemi possono essere dotati di kit opzionali per il ricircolo dell’acqua calda sanitaria e di impianto solare termico per integrare la produzione di ACS.

Per ulteriori informazioni: Pompe di calore Viessmann

