Home > News dalle Aziende >I moduli fotovoltaici Aiko Solar per un’industria elettrotecnica lombarda

I moduli fotovoltaici Aiko Solar per un’industria elettrotecnica lombarda

CATEGORIE:

Un secondo impianto FV con moduli Aiko COMET da 650 Wp sulla complessa superficie del tetto di uno stabilimento dell'azienda per una potenza di quasi 144 kW.

Nel polo industriale di Concorezzo, alle porte di Milano, l’impresa Electraline 3p Mark spa ha scelto di aumentare la propria autonomia energetica installando un secondo impianto fotovoltaico a tetto su uno degli edifici dello stabilimento.

Il nuovo impianto da 143,65 kWp è dotato di moduli Aiko COMET da 650 Wp ed è stato installato con il supporto del distributore Amara NZero e dell’installatore Element Energia.

L’impianto fotovoltaico già esistente, a suo tempo incentivato, continua a funzionare autonomamente con il proprio inverter, mentre il nuovo è stato progettato come un’espansione indipendente.

Electraline 3p Mark opera nel settore elettrotecnico a livello internazionale. Dal 1990 sviluppa, produce e distribuisce componenti e sistemi elettrici. L’azienda consuma circa 245 MWh/anno e prevede di coprire fino al 70% del proprio fabbisogno grazie alla produzione di energia fotovoltaica in sito, con l’obiettivo di risparmiare sul costo dell’elettricità.

Impianto fotovoltaico su superfici curve

Il tetto dello stabilimento, caratterizzato da superfici curve, muri perimetrali e punti d’ombra, richiedeva moduli in grado di garantire performance anche in condizioni non ottimali. La serie COMET di Aiko, con tecnologia ABC N-Type, rispondeva a queste esigenze.

L’elevata efficienza dei moduli ha permesso di massimizzare l’utilizzo della superficie disponibile e semplificare la complessità di installazione.

Al contempo, la funzione di ottimizzazione dell’ombreggiamento parziale ha garantito una produzione costante anche in presenza di zone d’ombra. I primi riscontri indicano che i moduli stanno performando al meglio e garantiscono una produzione costante anche in presenza di condizioni di ombreggiamento.

Fabrizio Porta, COO di Element Energia, ha spiegato come il progetto abbia richiesto un equilibrio tra affidabilità tecnica e sensibilità architettonica. “I moduli COMET di Aiko – ha detto – si sono dimostrati la scelta giusta, non solo per la loro efficienza anche in condizioni di ombreggiamento, ma anche perché ci hanno permesso di massimizzare la produzione su un tetto complesso, garantendo stabilità a lungo termine per il cliente”.

Massima resa con il minimo ingombro

Rispetto ai moduli tradizionali TOPCon in configurazioni simili, il nuovo sistema ha mostrato diversi vantaggi:

  • + 19,71% di capacità installata utilizzando appena il 50% dell’area disponibile (143,65 kWp ABC vs. 120 kWp TOPCon)
  • + 601.656 kWh di energia prodotta in 30 anni
  • Periodo di ammortamento ridotto del 5%, con il pareggio previsto in circa 4 anni.

Oltre ai vantaggi in termini di performance rispetto ai moduli TOPCon, il sistema dovrebbe consentire un risparmio di energia pari a circa 225.000 € nei primi dieci anni, tenendo conto dei prezzi locali dell’elettricità (prezzo medio locale: 160 €/MWh) e dei livelli di autoconsumo.

TAGS:
