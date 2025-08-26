INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 42,8% (25 ago) - PUN: 116,20 €/MWh (26 ago) - Petrolio WTI: 64,41 $/b - Gas Eu TTF: 33,61 €/MWh - CO2: 72,19 €/ton
Nuovo modulo Aiko all back contact: 500 W in meno di 2 mq

Nuovo modulo Aiko all back contact: 500 W in meno di 2 mq

CATEGORIE:

Il pannello fotovoltaico Neostar, della serie Infinite, è adatto al mercato residenziale e C&I. Ha una potenza fino a 30 Wp superiore ai TOPCon di pari dimensioni.

Aiko, produttore di moduli fotovoltaici ad alta efficienza, annuncia un upgrade della serie Infinite ABC (All Back Contact) e presenta il primo modulo fotovoltaico Neostar da 500 Wp con una superficie inferiore ai 2 metri quadrati.

Secondo il produttore, si tratta del primo modello al mondo con queste caratteristiche; sarà destinato al mercato residenziale e a quello commerciale-industriale (C&I).

Questa evoluzione tecnologica fissa un nuovo standard di potenza per i moduli compatti, offrendo fino a 30 Wp in più rispetto ai TOPCon convenzionali di pari dimensioni.

La serie Infinite è disponibile in quattro varianti, tutte nel formato standard da 1762×1134 mm (immagine in alto):

  • Infinite Black (monovetro e doppio vetro): fino a 490 Wp
  • Infinite White (monovetro e doppio vetro): fino a 500 Wp

La serie Infinite e la reazione del mercato 

La serie originale Infinite è stata introdotta a marzo 2025 nel mercato globale. Aiko ha registrato una forte domanda in tutta Europa per questa linea di prodotto, superando 1 GWp di nuovi ordini già a maggio, in occasione di Intersolar.

L’introduzione della versione aggiornata della serie Infinite punta a consolidare questo trend positivo, offrendo ai clienti in ambito residenziale e C&I una potenza superiore senza dover aumentare le dimensioni del modulo.

Uno dei fattori distintivi alla base delle prestazioni Aiko è il processo brevettato a due fasi, che separa la formazione dell’ossido di tunneling e dei contatti in silicio policristallino dopato di tipo p e n.

Questa separazione consente di ottimizzare in modo indipendente ciascuna area, migliorando la qualità della passivazione e raggiungendo efficienze di conversione superiori al 27% nella produzione su larga scala.

Un’altra caratteristica distintiva è l’interconnessione in rame di Aiko, che sostituisce la pasta a base di argento con rame ad alta conducibilità. A differenza delle tradizionali “silver fingers”, che richiedono sinterizzazione ad alta temperatura e possono compromettere la struttura della cella, la soluzione in rame di Aiko evita gli stress termici, garantendo un contatto più resistente e duraturo.

Ciò migliora la resistenza alle microfratture, un problema cruciale per l’affidabilità dei moduli fotovoltaici, riducendo al contempo i costi dei materiali e garantendone la sostenibilità a lungo termine.

Dietro la distintiva potenza di 500 Wp, l’ultima evoluzione della serie Infinite sintetizza la filosofia di prodotto di Aiko, coniugando massima efficienza, tecnologia intelligente, estetica raffinata e durabilità.

Dai suoi elevati rendimenti di conversione, resi possibili dagli esclusivi processi a due fasi e dall’interconnessione in rame, alla comprovata resistenza alle microfratture e all’elevata resa anche in presenza di temperature elevate, al design elegante e total black senza linee di griglia sul lato frontale, questa nuova generazione ridefinisce ancora una volta gli standard per i moduli N-Type Back Contact.

Pioniere nell’innovazione della tecnologia Back Contact, Aiko punta a superare i limiti delle prestazioni fotovoltaiche.

