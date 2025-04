Moduli AIKO ABC, stessa potenza in metà spazio

Molital Abrasivi, azienda con sede a La Morra, in Piemonte, ha fatto un passo verso l’ottimizzazione della propria infrastruttura energetica, rinnovando l’impianto solare installato sul tetto dello stabilimento (foto in alto).

L’azienda ha scelto di massimizzare la produzione di energia, migliorare l’affidabilità del sistema e ridurre al minimo lo spazio necessario per l’installazione.

Grazie alla collaborazione con il distributore Wattkraft e l’installatore AlbaSolar srl., Molital ha scelto i moduli AIKO ABC N-Type, puntando sull’elevata efficienza di questa tecnologia per riqualificare il proprio impianto solare, ora da 426,87 kWp.

Massimizzare l’energia, ridurre al minimo lo spazio

Installato nel 2011, l’impianto fotovoltaico originario di Molital da 422,71 kWp aveva registrato un calo del 63% della produzione energetica attesa.

Per ripristinare l’efficienza e ridurre le perdite, l’azienda ha puntato su una soluzione ad alte prestazioni, capace di massimizzare la produzione elettricità solare per il consumo della struttura esistente.

Si è deciso di puntare sui moduli AIKO ABC N-Type da 465 Wp: 918 pannelli che hanno permesso di incrementare la potenza complessiva dell’impianto dell’1% – da 422,71 a 426,87 kWp – riducendo però del 40% la superficie occupata, da 3.150 a soli 1.884 mq.

Rinnovare con tecnologie evolute

La tecnologia AIKO ABC N-Type si è rivelata la scelta ideale per questo intervento, grazie alla sua efficienza superiore, alle ottime prestazioni anche in condizioni difficili e all’affidabilità garantita nel lungo periodo.

A differenza delle soluzioni convenzionali, i moduli AIKO sono progettati per ridurre al minimo le perdite dovute all’ombreggiamento e per mantenere performance costanti anche in ambienti caratterizzati da elevate temperature.

“Dopo un’attenta valutazione tecnica, i moduli AIKO ABC N-Type si sono distinti nettamente rispetto ad altre soluzioni disponibili. Offrono una maggiore potenza occupando meno spazio e garantiscono una stabilità delle prestazioni nel tempo, un aspetto fondamentale per il successo di un progetto di riqualificazione come quello di Molital”, ha spiegato Marco Lucibello, responsabile del servizio clienti di Albasolar.

Un risultato che offre margini per eventuali ampliamenti futuri dell’impianto FV e che garantisce una maggiore produzione solare per metro quadrato.

Carlo Sacchetto, CEO di Molital Abrasivi, ha commentato: “Il calo di efficienza del vecchio impianto ci ha spinto a cercare una soluzione di riqualificazione in grado di massimizzare le prestazioni nello spazio disponibile. I moduli AIKO ci hanno convinto per l’elevata efficienza pur con dimensioni standard, per l’affidabilità anche in condizioni di ombreggiamento parziale e per il basso coefficiente di temperatura, che assicura una produzione costante. Il prezzo competitivo ha reso la decisione ancora più semplice”.

Ridotti tempi di ammortamento

Con un periodo di ammortamento stimato in circa 3 anni, il nuovo impianto fotovoltaico andrà a generare risparmi significativi nel lungo periodo, migliorando la redditività e rafforzando l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità.

Il progetto ha previsto la rimozione completa di 2.052 moduli esistenti e l’installazione di 918 moduli AIKO ABC N-Type da 465 Wp. E la nuova disposizione dei moduli è stata progettata per garantire la massima captazione solare: il 75% dei moduli è rivolto a sud/est e il restante 25% a nord/ovest, per una migliore esposizione solare e una produzione energetica più equilibrata durante la giornata.

Leader globale nella tecnologia BC e pioniere nella sua produzione su larga scala, AIKO continua a ridefinire i limiti dell’efficienza nel settore fotovoltaico. Una visione che consente a realtà come Molital Abrasivi di avvicinarsi sempre più all’indipendenza energetica, con benefici tangibili in termini economici e ambientali.