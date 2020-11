Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), leader mondiale nel campo dell’innovazione solare che porta il marchio SunPower in tutto il mondo ad eccezione di Stati Uniti e Canada, ha annunciato che i moduli fotovoltaici SunPower Performance alimenteranno la sede centrale di Carioca SpA, azienda che opera nella produzione di articoli per colorare, scrivere e disegnare, situata a Settimo Torinese (TO).

Con un’area su tetto di circa 2.574 metri quadrati, l’impianto fotovoltaico da 500 kW è uno dei più grandi impianti solari commerciali a fini di autoconsumo nell’Italia nord-occidentale.

Maxeon stima che l’installazione genererà ogni anno circa 524.000 kWh di elettricità solare, e fornirà il 15% dei consumi totali di energia dell’impianto, compensando l’energia di utenza acquistata nella stessa percentuale e garantendo un risparmio economico di circa 57.000 euro all’anno per tutta la durata stimata per l’impianto, stimata in 25 anni o più.

Progettato e installato da IM-EL Osasio, uno dei principali partner di SunPower dal 2017, l’impianto è dotato di 1.248 pannelli solari SunPower Performance, il cui innovativo design a celle con bordi sovrapposti elimina molte delle problematiche di affidabilità dei pannelli solari convenzionali.

Nastri e giunti di saldatura fragili sono stati rimossi dalle celle solari per espandere l’area delle celle attive, mentre le connessioni flessibili e ridondanti mantengono il flusso di energia all’interno del pannello. Il risultato è una maggiore potenza, fino all’8% in più di energia nello stesso spazio in 25 anni; un pannello più efficiente, con maggiore affidabilità e maggiore durata rispetto alle soluzioni convenzionali.

La garanzia completa dei pannelli SunPower è di 25 anni su prodotto, assistenza e potenza, la più completa del settore per i pannelli solari commerciali a marchio SunPower.

“In qualità di soggetto aziendale socialmente responsabile, Carioca SpA è alla costante ricerca di soluzioni per rendere i propri stabilimenti di produzione e i propri uffici più eco-compatibili, riducendo l’impatto ambientale con iniziative e pratiche sostenibili”, ha dichiarato Enrico Toledo, Presidente e CEO di Carioca SpA.

“L’energia solare di alta qualità di Maxeon Solar Technologies è stata una scelta ovvia per il nostro impianto. Ci consentirà, infatti, di sfruttare una fonte di energia rinnovabile e ottenere una buona quota di indipendenza energetica, migliorando il nostro bilancio ambientale con 278,244 kg di CO2 risparmiata. Inoltre, grazie a un miglior rendimento energetico, otterremo significativi risparmi sui costi che ci consentiranno di gestire la nostra attività in modo più efficiente”.

Sulla base di una lunga esperienza nel settore del solare, IM-EL Osasio ha selezionato i pannelli del marchio SunPower per i numerosi vantaggi che presentano rispetto ad altri prodotti concorrenti. “A seguito di un’attenta analisi dei benchmark, Maxeon Solar Technologies si distingue chiaramente come il partner tecnologico più affidabile per i nostri progetti”, ha dichiarato Gianpiero Pautasso, titolare di IM-EL Osasio.

“I pannelli SunPower Performance offrono una serie di vantaggi, tra cui il maggiore rendimento energetico, la comprovata affidabilità sul campo, la facilità e la velocità di installazione, elementi fondamentali per soddisfare le richieste di Carioca. Sono il prodotto ideale per i clienti che ricercano un approccio rispettoso dell’ambiente, ma che al contempo puntano a prestazioni massimizzate sul lungo periodo”.

“IM-EL Osasio è un partner leale e un’azienda formidabile nel mercato del solare italiano, con anni di esperienza nel campo delle soluzioni energetiche sostenibili di alto livello per l’utente finale”, ha dichiarato Vincent Maurice, Direttore generale DG EMEA di Maxeon Solar Technologies.

“In Maxeon, attribuiamo grande importanza alle relazioni di lungo termine con oltre 700 società incaricate di vendita e installazione in Europa, che hanno la capacità e la portata commerciale e tecnica necessarie a supportare un portafoglio clienti sempre più sofisticato. Riteniamo che, combinando in modo vincente la nostra tecnologia all’avanguardia e partner qualificati, possiamo offrire soluzioni di qualità superiore nel campo del solare per affrontare le tendenze di autoconsumo nell’Europa continentale”.

Per maggiori informazioni sui prodotti: Maxeon Solar Technologies

