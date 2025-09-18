INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 39,4% (17 set) - PUN: 111,91 €/MWh (18 set) - Petrolio WTI: 63,80 $/b - Gas Eu TTF: 32,43 €/MWh - CO2: 76,98 €/ton
Abbonamento PRO
longileaderboarddesktopsettembre2025jpg
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 39,4% (17 set) - PUN: 111,91 €/MWh (18 set) - Petrolio WTI: 63,80 $/b - Gas Eu TTF: 32,43 €/MWh - CO2: 76,98 €/ton
Logo QualEnergia
0
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Politiche Energia >Rinnovabili >Target 2030 per le Marche: servono i grandi impianti rinnovabili

Target 2030 per le Marche: servono i grandi impianti rinnovabili

CATEGORIE:

Gli obiettivi del Piano energetico regionale sono “un miraggio” senza installazioni di taglia superiore. Le proposte di Legambiente Marche ai candidati in vista delle elezioni.

ADV
image_pdfimage_print

Il target 2030 delle Marche al 2030 “resterà un miraggio senza i grandi impianti a terra”. A sostenerlo è la Legambiente regionale in un documento di otto proposte per i candidati governatori, in vista delle elezioni del 28 e 29 settembre.

Secondo l’associazione serviranno tutti i contributi possibili per mitigare la crisi climatica, incluse le comunità energetiche. La Regione, dunque, “dovrà varare un piano per le aree idonee che risponda al nuovo decreto che il Mase sta per varare, permettendo la corretta diffusione delle rinnovabili sul territorio” (Sentenza aree idonee, i ministeri ancora a confronto).

I temi complessivi trattati dal documento Legambiente (in basso) sono: rifiuti ed economia circolare; aree protette, biodiversità e infrastrutture verdi; adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici; bonifiche e lotta all’inquinamento; rigenerazione urbana e rilancio delle aree interne; gestione sostenibile della risorsa idrica; agroecologia e zero consumo di suolo.

In quest’ultimo punto è compreso lo sviluppo degli impianti agrivoltaici, “che permettono la coltivazione e l’allevamento e contribuiscono all’integrazione del reddito degli agricoltori”.

L’associazione denuncia chiaramente che “le Marche, da anni, hanno nettamente rallentato la propria transizione energetica”; un problema a cui si ritiene che il Piano quinquennale energetico e climatico di luglio 2025 non risponda correttamente.

I pilastri di questo piano sono:

  • fotovoltaico su tetti e superfici a terra in aree industriali;
  • fotovoltaico su tetti in aree urbane;
  • agrivoltaico su superfici agricole con determinate coltivazioni;
  • installazioni in cave abbandonate, siti bonificati, di Rfi e Società Autostrade;
  • eolico a terra e nel mare.

In questo scenario il solare contribuirebbe con una potenza di 1.200 MW, l’agrivoltaico per poco più di 500. Altri 600 MW verrebbero dall’eolico a terra (100 MW) e, soprattutto, dall’eolico off-shore (500 MW).

Nel complesso si tratta di installare 2,3 GW di nuova potenza rinnovabile entro il 2030, con almeno 1 GW entro il 2026; “obiettivi non realizzabili”, scrive Legambiente Marche.

I motivi di questo scetticismo sono racchiusi in aspetti normativi e tecnici. Sul solare gravano “i limiti posti” dal piano, con la richiesta di allargarne i requisiti. Il riferimento, sostanzialmente, è allo sblocco dell’utility scale.

Analoghe considerazioni vengono fatte per i limiti colturali posti all’agrivoltaico che, secondo l’associazione, ne eleveranno i costi, “senza considerare che un buon agrivoltaico parte dalla progettazione delle colture e fare un impianto a terra o sospeso dipende dal piano agronomico”.

L’eolico offshore nelle Marche, invece, “non ha progetti in fase avanzata di definizione, ha costi elevati e tempi lunghissimi. È evidente che basare oltre un quarto del piano, che è di medio periodo, su una tipologia di impianto che richiede tempi molto più lunghi, vuol dire un fallimento annunciato”.

Di contro, si legge nel documento, l’eolico a terra ha una previsione di contributo che andrebbe incrementata, “nel rispetto, partecipazione e condivisione dei territori”.

In conclusione, “ricorrendo anche a grandi impianti, non solo eolici, potremo raggiungere l’obiettivo del piano”, cioè ridurre l’import energetico di elettricità dal 65% al 22%.

Un traguardo a cui devono contribuire anche le “comunità energetiche rinnovabili e solidali”, sui cui si chiede alla Regione di concentrare gli sforzi, pensando anche ai soggetti che abitano nei centri storici, “che da sempre rappresentano una frontiera invalicabile per la realizzazione di impianti di energia pulita”.

Nel documento, infine, i richiami all’utilità del biometano e l’invito per il prossimo governo regionale a contrastate la sindrome Nimby (not in my back yard) ed evitare quella Nimto (non nel mio mandato, traducendo l’acronimo inglese).

Come accennato, le elezioni regionali nelle Marche si svolgeranno il 28 e 29 settembre. I candidati presidente sono sei: l’uscente Francesco Acquaroli (centrodestra), Matteo Ricci (centrosinistra), Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione), Claudio Bolletta (Democrazia sovrana popolare), Lidia Mangani (Partito comunista italiano), Francesco Gerardi (Forza del popolo).

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 18 Settembre 2025
PRO
AI e rete elettrica: allarmi esagerati sui consumi ed efficienza in crescita
  • 18 Settembre 2025
Il sistema combi solare termico-biomassa: come funziona e quali incentivi
  • 17 Settembre 2025
PRO
Controllo centrale di impianto, alla ricerca di semplificazioni per la delibera che preoccupa
  • 17 Settembre 2025
Scambio sul posto: la scadenza del 26 settembre e cosa succede dopo
  • 17 Settembre 2025
Draghi alla Ue: ancora più vulnerabili su energia e competitività
  • 17 Settembre 2025
PRO
Accumuli termici, inaugurata la prima “batteria di sabbia”
  • 17 Settembre 2025
PRO
Per una filiera europea del fotovoltaico bisogna “andare oltre lo Nzia”
  • 17 Settembre 2025
Pompa di calore e radiatori: compatibilità, costi, incentivi e casi reali
  • 17 Settembre 2025
Tutti i benefici di un anno di Cer a Roma
  • 17 Settembre 2025
PRO
Impianti eolici e nuove procedure operative Gse entro fine anno

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Continua
    Privacy Policy Cookie Policy