Il parere dell’Agenzia delle Entrate in una recente risposta al quesito di un contribuente.

Si possono utilizzare le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica per un intervento di demolizione/ricostruzione, anche quando il nuovo edificio ha una sagoma diversa e una volumetria inferiore in confronto all’edificio preesistente.

Questo, in sintesi, il parere dell’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 210 del 27 giugno 2019 (allegata in basso).

Nel caso specifico, si parla di una residenza unifamiliare che è stata demolita e ricostruita assumendo così una diversa sagoma rispetto al vecchio edificio, mentre il volume del nuovo fabbricato è leggermente diminuito (1,5% circa).

L’agenzia, dopo aver richiamato i chiarimenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – si parla delle modifiche apportate al Testo Unico dell’Edilizia dal decreto Sblocca Italia del 2014 – ritiene che (neretti nostri) “nel caso in cui il contribuente abbia realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia prodotto un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente, potrà beneficiare della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, sempreché siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia”.

L’agenzia infine precisa “che tale soluzione vale nel caso in cui l’intervento in questione sia riferito ad un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004; in tale ultimo caso, infatti, come già evidenziato, ai sensi dell’articolo 3 della lettera d) del Testo Unico dell’edilizia, l’agevolazione fiscale in argomento non potrebbe essere riconosciuta, in quanto l’intervento sull’edificio non potrebbe definirsi di ‘ristrutturazione edilizia’ non essendo rispettato il requisito della ‘medesima sagoma dell’edificio preesistente’ richiesto dalla norma”.

