PV Shield, società di Zanotti Energy Group, lancia LEADER110: la piattaforma che consente ai professionisti di avviare gli interventi del Superbonus 110%.

Il Superbonus 110% è una grande opportunità, ma l’iter risulta ancora complesso e di difficile gestione soprattutto per le piccole-medie imprese.

Leader110 offre una guida per gestire progetti, documenti e tempistiche di ogni cantiere. Sono disponibili dati e nominativi di tecnici, asseveratori, commercialisti e imprese con cui fare squadra e condividere i progetti in modo immediato.

“Abbiamo condotto un sondaggio su un campione di 300 operatori del settore energetico – ha sottolineato Andrea Zanotti, CEO di Zanotti Energy Group e ideatore del progetto – rilevando la necessità di semplificazione di un articolato quadro normativo e l’aspettativa di essere affiancati in diverse fasi del progetto: dall’analisi delle richieste dei clienti finali, sino alla gestione del credito. Da questa esigenza nasce Leader110, una piattaforma online in grado di identificare le migliori soluzioni in ambito di servizi professionali, partner finanziari, controller e certificatori di progetto.”

Per informazioni: www.leader110.it

PV Shield è una piattaforma online di servizi relativi ad impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e di ricarica auto elettrica che mette in contatto i clienti e i professionisti del settore.

Zanotti Energy Group fornisce servizi di Asset Management in grado di garantire la massima efficienza e funzionalità̀ dell’impianto fotovoltaico. Attiva dal 2011, attualmente ha una gestione continuativa di oltre 700 impianti aziendali.

