L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha aggiornato il valore attribuito per l’anno 2021 all’energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito, nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati nelle isole non interconnesse, ai sensi della deliberazione 558/2018/R/efr; inoltre, ha aggiornato il termine Cgasolio_auto, sempre ai sensi della medesima deliberazione.

Più in dettaglio, con la determina 01/2021, l’Arera ha stabilito che il valore attribuito all’energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito è pari a 104,27 €/MWh, mentre il valore del prezzo medio industriale del gasolio per auto (Cgasolio_auto) è pari a 0,547 €/kg.

