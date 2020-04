Cleartech annuncia la realizzazione della nuova famiglia di String-Box Universale in grado di offrire la soluzione per i collegamenti di stringhe fotovoltaiche per gli impianti con inverter centralizzati.

La String-Box Universale Cleartech, sviluppata in conformità a tutte le normative vigenti tra le quali la EN61000-6 EMC, EN61439-1 e QUADRI BT, presenta una gamma completa di soluzioni per tutti i tipi di impianti: per quelli nuovi, per i quali vi è necessità di elevata potenza e per quelli esistenti, per i quali è richiesta un’attività di revamping.

Disponibile in modelli a partire da 8 fino a 32 ingressi, può operare sia a tensioni di 1.000 Vcc che di 1.500 Vcc garantendo sempre la massima flessibilità ed espandibilità nella progettazione del sistema.

La nuova String Box-Universale è compatta e robusta, permettendo l’installazione in ambienti esterni anche in presenza di condizioni ambientali estreme, ciò grazie all’utilizzo di materiali ad alte prestazioni ed al suo contenitore meccanico realizzato conformemente alla norma IEC 62208, con caratteristiche di robustezza meccanica IK10 e grado di tenuta IP66.

Inoltre, è caratterizzata da una duratura ed efficiente soluzione di cablaggio per le stringhe di ingresso e per la barra di uscita, utilizzando sezionatori e componentistica di classe superiore per garantire un livello di affidabilità e sicurezza superiori riducendo al minimo la manutenzione.

Inoltre consente un efficiente monitoraggio remoto grazie alla disponibilità di un collegamento seriale RS-485 basato su un protocollo di comunicazione di tipo MODBUS-RTU e, in un prossimo futuro, dotata anche di un’interfaccia wireless al fine di consentire una semplificazione dell’installazione a cui si accompagna una notevole riduzione dei costi.

La Cleartech è in grado di personalizzare la String-Box Universale per soddisfare qualsiasi necessità della propria clientela.

A titolo di esempio, il protocollo di comunicazione può essere implementato in base ad esigenze specifiche per poter interfacciare qualsiasi sistema di supervisione.