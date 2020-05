La gestione intelligente dei dati energetici, realizzata grazie a un servizio di monitoraggio disponibile da una sala controllo remota, permette di ottimizzare la rendicontazione dei certificati bianchi e ridurre gli sprechi.

Sono risultati concreti di come siano possibili servizi di efficienza energetica anche in situazioni di emergenza sanitaria. Ed è anche un esempio di come, superata l’emergenza, si possa avere una gestione economica della variabile energia, verificando l’impatto che questa ha sulla produttività aziendale e sulla sostenibilità ambientale, analizzando da remoto i dati di misura.

EGO Energy ha investito da anni nello sviluppo di un servizio di supporto al cliente, che sfrutta la potenzialità di piattaforme e sistemi di Intelligenza Artificiale, per la gestione dei dati energetici con l’obiettivo di migliorare la redditività degli impianti di generazione di energia rinnovabile e vendere al meglio l’energia sui mercati.

Dalla propria “control room” è infatti possibile per EGO gestire in modo intelligente l’infrastruttura energetica di un’azienda confrontando in ogni momento i consumi energetici, confrontandoli con dati storici di consumo per evidenziare eventuali anomalie e potere intervenire in tempi brevi.

Alcuni esempi

Il primo si riferisce a un confronto automatico dei dati di consumo di gas con le fatture ricevute da cui si è rilevata una discrepanza di circa 44.000 m3, con impatto sulla bolletta di oltre 10.000 euro a sfavore del cliente, azienda che opera nel settore della carta. Dati alla mano è stato possibile fa recuperare all’azienda l’intero importo, ammortizzando velocemente il costo del servizio di monitoraggio.

Il secondo esempio è relativo alla rendicontazione dei certificati bianchi CAR, che per un’azienda con un impianto di cogenerazione ad alto rendimento sono un importante strumento per recuperare l’investimento. I certificati devono essere rendicontati ogni anno presentando i dati di consuntivo annuale, ma limitarsi a indicazioni di misura di un preciso momento dell’anno, quindi statiche, può essere penalizzante, infatti qualora non si fossero identificate per tempo eventuali inefficienze il consuntivo potrebbe essere di molto inferiore alle aspettative.

Un servizio di monitoraggio dinamico, quindi attivo anche da remoto 24 ore su 24, permette di evidenziare, grazie al confronto automatico in tempo reale l’efficienza attuale dell’impianto con i dati storici, con la possibilità di intervenire senza che l’inefficienza mini per un lungo periodo il ritorno previsto dell’investimento.

“A distanza di circa sedici anni dall’introduzione dei Titolo di Efficienza Energetica, di circa dieci anni dall’introduzione dei Certificati Bianchi CAR ,di sei anni dalla direttiva UE 27/2012, che imponeva la diagnosi energetica obbligatoria ogni 4 anni è necessario fare un passo in più: avere una visione più ampia dell’impatto dell’energia sul budget aziendale, per avere una correlazione immediata fra consumi energetici e produttività aziendale, informazioni utili per misurare la sostenibilità delle aziende e ottimizzare la gestione di impianti di autoproduzione energetica. Il nostro sistema di monitoraggio, frutto di anni di investimento in tecnologia atta a valorizzare al meglio l’energia consumata e/o prodotta, è oggi disponibile anche per le aziende industriali”, afferma Luigi Parodi, Energy Efficiency Manager in EGO Energy.

La piattaforma tecnologica utilizzata per il monitoraggio dei consumi può essere integrata con i sistemi SCADA aziendali per una gestione completa dei dati di misura energetici È inoltre coerente con l’approccio Plan-Do-Check-Act (PDCA), necessario per l’implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia e la certificazione ISO50001.

