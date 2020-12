L’uso di camion elettrici nella logistica urbana e regionale ha un grande potenziale per ridurre le emissioni nel settore del trasporto merci e accelerare la decarbonizzazione dei trasporti.

Secondo i dati ACEA del 2019, i camion rappresentano meno del 2% dei veicoli europei, ma ne rappresentano il 25% delle emissioni del trasporto su strada.

Ci si può aspettare che gli standard europei di CO2 per i camion al 2025 e al 2030 accelereranno l’offerta e aumenteranno la gamma dei modelli di veicoli commerciali elettrici disponibili nei prossimi anni.

In questo contesto, lo studio congiunto dell’International Council on Clean Transportation e del Regulatory Assistance Project dal titolo “Electrifying city logistics in the European Union: optimising charging saves cost”, concentrandosi sull’elettrificazione di flotte di autocarri pesanti che operano in ambienti urbani fa una stima del fabbisogno energetico e dei costi di ricarica di una flotta di 10 camion elettrici.

Il lavoro è stato modellato su dati reali di società di logistica in Germania che attualmente utilizzano camion elettrici nelle loro operazioni.

Ne emerge che la consegna urbana e regionale è attualmente servita da veicoli merci su strada che percorrono un massimo di 300-400 km al giorno e sono alloggiati nello stesso deposito ogni notte. Sebbene i piccoli veicoli per la consegna dei pacchi tendano ad essere il volto visibile della logistica cittadina, i camion pesanti con peso lordo superiore a 12 tonnellate sono la principale fonte di CO2, inquinanti e rumore.

Le società di logistica che desiderano elettrificare le loro flotte trarranno vantaggio dalla comprensione di come ottimizzare la ricarica: un operatore di una flotta elettrica di 10 camion può ottenere risparmi fino a 15.000 euro all’anno, o circa il 10%-15% dei costi energetici totali, inclusa la ricarica, progettando scenari di ricarica ottimali basati su stime dei costi combinati per la ricarica e utilizzo della rete.

Secondo gli autori dello studio, la ricarica dei camion elettrici presso il deposito è più economica e consente agli operatori logistici che ottimizzano i loro processi di ricarica di sfruttare i prezzi più bassi dell’elettricità (ad esempio ricaricando durante la notte) e l’energia rinnovabile in eccesso sulla rete (ad esempio quella eolica in eccesso durante la notte o quella solare durante il giorno), accelerando così anche l’uso di elettricità pulita nei trasporti.

Lo studio propone una serie di raccomandazioni per accelerare l’elettrificazione della logistica urbana. Ne vediamo alcune.

Raccomandazioni per gli operatori di trasporto che si convertono a una flotta elettrica:

L’ottimizzazione della ricarica dei camion è fondamentale per il successo

Una domanda chiave per gli operatori logistici è: come ottimizzare le opportunità di ricarica? È importante che facciano una valutazione realistica della spesa totale dei costi di ricarica, quindi vanno calcolati sia i costi per l’elettricità (prezzi dell’energia) che la sua consegna (costi di rete), oltre al consumo, alle tasse e ai prelievi del deposito.

La ricarica dei camion durante la notte presso il deposito è l’opzione preferita. Una ricarica più rapida notturna (quando i prezzi dell’elettricità sono più bassi) non è però sempre la soluzione migliore per la riduzione dei costi, poiché ci sono vantaggi in termini di costi nelle opportunità di ricarica durante il giorno. Spostare la ricarica di poche ore può fare una differenza significativa in termini di costi.

Una ricarica più rapida non è una garanzia per la riduzione dei costi.

Gli operatori dovrebbero considerare che la ricarica a una capacità inferiore può essere più economica se il periodo di ricarica è sufficientemente lungo, poiché possono beneficiare di costi di rete inferiori. Questo perché la ricarica dei veicoli elettrici per i depositi comprende sia il costo dell’elettricità stessa che il costo della rete. Mentre il costo dell’elettricità si basa sui prezzi al mercato all’ingrosso, il costo della rete riflette il costo per la consegna dell’elettricità al deposito e, nella maggior parte dei paesi dell’Ue, le tariffe della rete si basano principalmente sulla capacità di picco (ovvero al consumo più elevato del deposito misurato in un anno) e non sul consumo effettivo.

È probabile che le strategie di ottimizzazione cambino con le dimensioni della flotta.

Potrebbe essere relativamente facile ottimizzare una flotta di camion elettrici più piccola. Tuttavia, maggiore è la flotta di camion elettrici, più importante diventa cercare soluzioni complete per ottimizzare i consumi della flotta.

Posizionare un deposito dove è presente un’infrastruttura elettrica esistente consente di risparmiare denaro.

Ulteriori studi comparativi potrebbero aiutare gli operatori dei trasporti a esplorare come possono essere utilizzate le capacità esistenti o la produzione locale di energia rinnovabile, sia nelle immediate vicinanze che in loco. Inoltre, considerare le capacità di connessione di rete già durante la pianificazione del sito, identificando in particolare i luoghi in cui la capacità di rete è abbondante, può aiutare gli operatori a controllare i costi.

La collaborazione è fondamentale.

Gli operatori logistici possono cercare la collaborazione con gli operatori di rete e i fornitori di servizi di mobilità elettrica per testare l’elettrificazione della flotta e studiare i loro costi specifici di integrazione della rete. I fornitori di energia, i comuni e altre entità interessate possono aiutare a facilitare le procedure e le informazioni per gli operatori logistici che cercano di elettrificare.

Raccomandazioni per la regolamentazione del settore energetico:

La riforma delle tariffe di rete è fondamentale.

Le tariffe di rete basate sulla capacità sono un ostacolo all’ottimizzazione della ricarica dei veicoli elettrici.

Le tariffe di rete variabili nel tempo possono aiutare a far avanzare la decarbonizzazione dei trasporti.

Le autorità di regolamentazione del mercato dell’elettricità negli Stati membri dell’Ue possono accelerare l’elettrificazione dei veicoli pesanti e il trasporto pulito più in generale, introducendo tariffe di rete volumetriche variabili nel tempo che riflettono le condizioni reali sulla rete elettrica. Gli operatori di rete possono supportare questo processo a livello locale, ad esempio, introducendo progetti pilota.

I tempi di consegna flessibili per i veicoli pesanti elettrici possono supportare l’elettrificazione della flotta.

Le autorità locali possono aiutare ad accelerare l’elettrificazione delle flotte eliminando le restrizioni sui tempi di consegna. Queste normative sono state originariamente progettate per proteggere gli abitanti dal rumore e dall’inquinamento atmosferico dei camion diesel e, come tali, non si applicano necessariamente alle consegne effettuate dai camion elettrici.

Inoltre, secondo gli autori, la direttiva sulle infrastrutture per i combustibili alternativi (DAFI) può preparare tutti i livelli di governo per il trasporto elettrico pesante.

Questa direttiva è il mezzo perfetto per fornire orientamenti e strumenti per la pianificazione integrata nella rete per l’elettrificazione dei veicoli pesanti insieme agli Stati membri, alle regioni e alle città.

Infine, i depositi dovrebbero identificare strategie di ottimizzazione ora, poiché hanno pochi veicoli elettrici nelle loro flotte o stanno ancora pianificando il loro acquisto.

