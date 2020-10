La fiera virtuale di Fronius ha coinciso con il lancio sul mercato del nuovo inverter ibrido Fronius Symo GEN24 Plus.

Dal giorno in cui è andata online, il 16 settembre 2020, più di 7.000 visitatori provenienti da tutto il mondo hanno visitato lo stand per scoprire le nuove soluzioni Fronius, dai prodotti alle innovazioni digitali e gli esempi concreti d’integrazione tra diversi sistemi, tutte progettate per la massima indipendenza energetica sia a livello residenziale che commerciale, in zone remote oppure a supporto di altre fonti di energia.

Le diverse soluzioni potranno essere visualizzate online fino a fine 2020.

Nella progettazione dello stand virtuale Fronius ha dato grande importanza agli approfondimenti sui prodotti e alla scoperta interattiva delle soluzioni, offrendo anche la possibilità di richiedere una consulenza individuale.

I prodotti e le soluzioni principali

Il nuovo inverter ibrido Fronius Symo GEN24 Plus ha attirato gran parte dell’attenzione. I dettagli innovativi del prodotto, come le opzioni di backup, la Multi Flow Technology, la ventilazione meccanica e il nuovo design rendono l’installazione e la manutenzione ancora più facili e veloci.

Segnaliamo poi la Fronius “Digital Experience” con le nuove applicazioni online, come la Fronius Solar.start per la messa in funzione in 3 passaggi e le nuove versioni delle altre app: Fronius Solar.web, per il monitoraggio intuitivo degli impianti, e Fronius Solar.SOS per il servizio di assistenza. L’azienda ha presentato anche applicazioni con sistemi di accumulo elettrici e termici e soluzioni per la mobilità elettrica.

Stand virtuale aperto fino a fine 2020

Data la grande affluenza di visitatori e i numerosi feedback positivi, la fiera virtuale di Fronius sarà disponibile online fino alla fine del 2020. Tutti gli eventi dal vivo sono presentati nel calendario sul nostro sito ed è possibile partecipare gratuitamente, registrandosi online.

“Vogliamo che i visitatori si sentano a proprio agio e sappiano che siamo a loro disposizione. I nostri esperti hanno già condotto oltre 80 tour in 19 lingue e il riscontro sulle presentazioni tecniche e gli eventi dal vivo è stato decisamente positivo. Abbiamo voluto creare un’esperienza che andasse oltre la semplice navigazione in un ambiente digitale, perché crediamo che il contatto interpersonale sia più che mai importante per dare il giusto risalto alle soluzioni presentate virtualmente. Grazie a questa soluzione anche il nostro Solhub, la stazione compatta per la produzione, lo stoccaggio e il rifornimento di idrogeno verde, può essere visitato proprio come dal vivo a Thalheim, in Alta Austria” riassume Jasmin Gross, Product Marketing di Fronius International GmbH. “Ovviamente, non vediamo l’ora di poter incontrare nuovamente di persona i nostri clienti.”

La fiera virtuale di Fronius

Potrebbe interessarti anche: