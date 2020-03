Continua il percorso avviato dall’Europa per sviluppare un sistema finanziario più “sostenibile” sotto il profilo ambientale: la Commissione Ue, infatti, ha aperto la consultazione che porterà al primo atto delegato che dovrà stabilire i criteri tecnici di valutazione (technical screening criteria) per determinare quali attività economiche potranno contribuire sostanzialmente agli obiettivi ambientali europei.

Ricordiamo che nelle scorse settimane, il gruppo di esperti sulla finanza sostenibile (TEG, Technical expert group on sustainable finance) ha pubblicato il suo rapporto finale per la Commissione europea sulla classificazione degli investimenti (tassonomia) in base ai parametri di sostenibilità ambientale.

Tale classificazione è prevista dalla Taxonomy Regulation approvata a dicembre 2019 dopo una lunga fase di negoziati a livello politico: ricordiamo, infatti, che alcuni Stati membri avevano spinto per includere nel perimetro degli investimenti “verdi” anche il nucleare oltre al gas.

Per ottenere il bollino green, un’attività economica dovrà garantire un contributo “sostanziale” ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali previsti dalla tassonomia (mitigazione cambiamenti climatici, adattamento cambiamenti climatici, sostenibilità e protezione dell’acqua e delle risorse marine, transizione verso l’economia circolare, prevenzione e controllo dell’inquinamento, tutela della biodiversità e degli ecosistemi); inoltre, non dovrà arrecare un danno significativo agli altri cinque obiettivi.

Il primo atto delegato si focalizzerà sugli obiettivi per mitigare il cambiamento climatico e per adattarsi al cambiamento climatico (climate change mitigation and adaptation); nel 2021 arriverà un secondo atto delegato della Commissione Ue che si concentrerà sugli altri quattro obiettivi ambientali fissati dal regolamento sulla tassonomia.

Per il momento, fino al 20 aprile, è possibile dare un feedback sul documento per la valutazione d’impatto iniziale dell’iniziativa (Inception Impact Assessment), allegato in basso.

Il documento in consultazione (pdf in inglese)

