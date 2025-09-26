I software di progettazione sviluppati da Kostal, produttore di inverter fotovoltaici, e da K2 Systems, produttore di sistemi di montaggio, sono stati integrati.

L’obiettivo è semplificare la progettazione degli impianti fotovoltaici, permettendo a installatori e progettisti di beneficiare dell’interoperabilità tra i due strumenti.

Una volta definito l’impianto con il programma di K2 Systems, il progetto può essere trasferito direttamente nel Kostal Solar Plan, dove è possibile proseguire e completare il lavoro di progettazione.

I vantaggi dell’integrazione con K2 Base

Il software di progettazione K2 Base consente di configurare in modo rapido, sicuro e preciso i sistemi di montaggio e la disposizione dei moduli fotovoltaici, sia su tetti inclinati che piani. In cinque passaggi si ottiene una configurazione completa.

Inoltre, grazie all’integrazione con Google Maps e agli strumenti di disegno, il processo è ulteriormente semplificato. Il programma considera automaticamente i carichi di vento e neve, calcola i fissaggi al tetto o lo zavorramento necessario e include un editor per la definizione di tetti e campi di moduli.

Al termine, il progettista riceve un rapporto con il piano di montaggio e la distinta degli articoli, utili per una progettazione accurata.

L’integrazione con il Kostal Solar Plan web-based

Il Kostal Solar Plan è un tool gratuito di progettazione per impianti fotovoltaici, incluso nel Kostal Solar Terminal. Si tratta di una piattaforma web-based accessibile da desktop, tablet o smartphone, che fornisce automaticamente supporto per la preparazione delle offerte ai clienti.

Anche in questo caso, grazie a Google Maps è possibile progettare impianti in qualsiasi parte del mondo. Inoltre, gli installatori hanno a disposizione un ampio database con oltre 150mila moduli registrati.

Questo strumento intelligente semplifica l’intero processo, consentendo una progettazione rapida, intuitiva ed efficiente, con riduzione degli errori e massima flessibilità per impianti di qualsiasi dimensione.

Kostal Solar Plan e le nuove funzionalità

Il software si arricchisce ora di una funzione di progettazione visiva del tetto in 2D, che permette a progettisti e installatori di effettuare una prima valutazione della superficie disponibile e di fornire al cliente una rappresentazione grafica dell’impianto previsto.

La progettazione visiva si articola in tre passaggi: