In provincia di Mantova, CDE impianti, installatore partner del produttore di inverter Kostal, ha realizzato un impianto fotovoltaico da 970 kWp su una copertura industriale.

Nel 2020 sono stati installati i primi 520 kW e, successivamente, nel 2024 l’impianto FV è stato ampliato con ulteriori 450 kW.

Per l’installazione, realizzata per un’azienda di macchinari per l’orticoltura, sono stati utilizzati 9 inverter Kostal PIKO CI da 50 kW e 25 inverter Kostal PIKO da 20 kW.

Nel complesso, si raggiunge oggi una generazione elettrica annuale di circa 1.200.000 kWh, permettendo all’azienda di dimezzare i costi della bolletta elettrica e di difendersi dalle oscillazioni del prezzo dell’energia. A un risparmio di decine di migliaia di euro, va ovviamente anche considerato il valore di un ridotto impatto ambientale dell’attività produttiva.

I prodotti della serie PIKO CI di Kostal, dedicati al segmento delle installazioni commerciali e industriali, convertono l’elettrica solare in modo ottimale: favoriscono l’aumento dell’autoconsumo oppure la vendita diretta dell’energia prodotta. Inoltre, riducono efficacemente i costi di esercizio e di produzione a lungo termine.

Come spiega Davide Culpo di CDE impianti, l’azienda che ha richiesto l’impianto FV si occupa anche della lavorazione del ferro, un processo produttivo estremamente energivoro, e per questo motivo nel 2020, durante la pandemia da Covid, ha deciso di installare 520 kW utilizzando inverter fotovoltaici Kostal della serie PIKO.

Successivamente, nel 2024, l’azienda ha deciso di ampliare l’impianto fotovoltaico scegliendo nuovamente Kostal come fornitore di inverter. In particolare, nel secondo step, sono stati installati gli inverter fotovoltaici PIKO CI 50 che, come spiega l’installatore “garantiscono affidabilità e ottime prestazioni”. Nel video alcune immagini dell’impianto: