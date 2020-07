Il gruppo La Nordica-Extraflame ha una gamma molto ampia e all’avanguardia di soluzioni per riscaldare la casa con legna e pellet in totale sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il catalogo dell’azienda contiene oltre 200 prodotti certificati e di anno in anno si arricchisce di nuove proposte.

Una di queste è Isidora Idro, una termostufa a pellet di ultima generazione, disponibile in due diverse versioni di potenza (16 kW e 20 kW all’acqua).

Il prodotto è il risultato di un attento processo di ricerca e innovazione che, grazie al know-how frutto di oltre 50 anni di esperienza nel settore, ha consentito di realizzare un prodotto versatile ed efficiente in grado di riscaldare in modo ecologico ed economico tutta la casa, senza rinunciare alla facilità di gestione e a un design curato ed elegante.

Il rivestimento combinato di maiolica e acciaio verniciato è disponibile in diverse finiture colore: bordeaux, bianco e tortora lucido per la versione H16 e avorio e bordeaux per la versione H20.

Il grande vetro della porta fuoco consente di godere appieno dell’ampia visione della fiamma, mentre la ventilazione ambiente con uscita superiore completamente escludibile assicura il massimo comfort anche nella stanza in cui è installata la stufa.

L’efficace sistema automatico di pulizia del braciere, unito a un ampio cassetto cenere, consente di ridurre le operazioni di manutenzione ordinaria senza rinunciare alle performance. La capacità del serbatoio è di 38 kg e la certificazione è A++ (Certificazione Ambientale DM186: 4 stelle).

Con le due termostufe è possibile riscaldare, rispettivamente, 536 e 665 m3.

A completare la dotazione si aggiungono anche il nuovo display Black Mask con wi-fi integrato per gestione da remoto con la nuova app dedicata “Total Control 2.0”, il telecomando IR Touch e la scheda espansione impianto come accessorio opzionale per un’integrazione completa della stufa con l’impianto di casa e una massima gestione del comfort in ogni stanza.

