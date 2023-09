Soltec, azienda che opera nel fotovoltaico, ha firmato un accordo con Renantis per la fornitura dei suoi inseguitori solari per 50 MW di progetti in Italia.

Alcuni impianti sorgeranno in Friuli Venezia Giulia e Puglia (Terzo, La Manganizza e Galatone) e saranno dotati di inseguitori solari verticali 2P “SF7”, di Soltec.

Il progetto “Sugherotorto” sorgerà invece in Sicilia e sarà dotato dell’inseguitore SFOne (nella foto in alto), l’inseguitore 1P a doppia fila dell’azienda con una struttura a profilo più basso che aiuta a ridurre l’impatto visivo delle centrali e, al contempo, massimizza l’efficienza energetica.

Nel complesso, la costruzione di queste centrali fotovoltaiche comporterà l’installazione di un totale di 1.142 inseguitori solari e 87.862 moduli fotovoltaici. Inoltre, si stima che il loro funzionamento possa generare l’energia necessaria ad alimentare circa 7.700 famiglie.

Lo sviluppatore di progetti Renantis, è molto attivo nel nostro Paese e per la realizzazione di alcuni progetti ha scelto di avvalersi di un metodo di finanziamento “alternativo”: il lending crowdfunding. Si tratta di un prestito remunerato garantito da Renantis e non direttamente collegato all’effettiva produzione e rendita dell’impianto.

Lo scorso 4 luglio è partita la terza campagna di lending crowdfunding, rivolta alla comunità locale, per finanziare parte della costruzione dell’impianto agrivoltaico “La Manganizza” a Manzano, in provincia di Udine (vedi anche, Il lending crowdfunding di Renantis per un impianto agrivoltaico).

Potrebbe interessarti anche: