Il Renewable Energy Testing Center (RETC) degli Stati Uniti ha pubblicato il suo “Photovoltaic Module Index Report” (PVMI) per il 2020, dove viene assegnato il premio “High Achievers“.

Dopo aver vinto l’edizione del 2019, la LONGi, azienda cinese produttrice di celle e moduli fotovoltaici monocristallini ad alta efficienza, si è aggiudicata ancora una volta il premio per le elevate prestazioni dei suoi prodotti. LONGi Solar ha una capacità produttiva annuale di 30 GW di potenza in wafer e moduli FV

Da RETC i prodotti FV dell’azienda, con sede a Xi’an, sono stati valutati secondo tre indicatori: affidabilità, prestazioni e qualità. Solo tre le aziende quest’anno sono riuscite ad ottenere il riconoscimento “High Achievers”.

Ma LONGi è anche l’unico produttore di moduli a ottenere buoni risultati in tutti gli 8 test individuali. Il report PVMI fornisce una panoramica dei test rilevanti effettuati da RETC all’interno degli indicatori di affidabilità, prestazioni e qualità, seguita da un campionamento dei dati di test per indicare i risultati nella produzione e i prodotti FV di eccellenza.

Per caratterizzare l’affidabilità, il report presenta i dati sulla distribuzione delle prestazioni basati su una serie di test, tra cui DH2000, HF30, TC600, DML, UV e PID196h.

Per la categoria delle prestazioni, presenta i dati che caratterizzano l’efficienza di conversione del modulo, le valutazioni delle condizioni di test PVUSA (PTC), cioè con una temperatura della cella di 45 °C, temperatura ambiente di 22 °C e velocità del vento di 1 metro al secondo; inoltre vengono effettuati la simulazione Pvsyst (file PAN) e il LID. Per quanto riguarda gli indicatori di qualità, sono elencati nel report i risultati dei protocolli di qualificazione del Thresher Test che superano i requisiti minimi.

LONGi, in una sua nota, spiega che essere premiati come “High Achiever” e dimostrare solide prestazioni di alto livello su tutti gli 8 indicatori sono una testimonianza della filosofia di LONGi che punta a fornire sempre prodotti affidabili ai clienti. In qualità di azienda leader mondiale nella tecnologia solare, LONGi si concentra, evidenza la nota, sull’affidabilità del prodotto, dalla progettazione alla produzione, fornendo ai clienti moduli fotovoltaici affidabili e ad alto valore. L’efficienza dei suoi moduli raggiunge il 22,38%.

La progettazione del modulo inizia con la simulazione teorica utilizzando modelli ottici, elettrici e meccanici pertinenti. Potenza, efficienza, rendimento energetico e affidabilità del modulo fotovoltaico sono fattori considerati prima di finalizzare la progettazione.

Per la selezione dei materiali utilizzati per moduli FV, l’azienda ha sempre mantenuto un approccio molto cauto, garantendo in primis l’affidabilità del prodotto a lungo termine. Inoltre, LONGi utilizza il “doping Ga” per controllare il LID del modulo PERC mono e ha anche ottimizzato il processo di passivazione dell’idrogeno per mitigare il LeTID.

Per garantire l’affidabilità del modulo, LONGi va oltre i requisiti dei test standard, stabilendo una varietà di metodi di test differenziati basati sui risultati di noti istituti di ricerca ed esperti terzi.

Per il processo di produzione, le apparecchiature altamente automatizzate non solo migliorano l’efficienza, ma aiutano anche a garantire la stabilità della produzione. Un sistema completo di controllo della qualità garantisce così l’eccellenza del prodotto.

