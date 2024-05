IAS Energy e azienda agricola per un comunità energetica alimentata da impianto agrivoltaico

La Società Cooperativa IAS Energy e l’azienda agricola Mario Calvi, insieme ad alcuni consumatori di energia elettrica della provincia di Taranto, l’11 maggio 2024 hanno costituito la Comunità Energetica Rinnovabile denominata CER Gesuiti.

Il nome della CER è legato al nome del toponimo ove è situato il primo impianto agrivoltaico sperimentale con una potenza di 850 kWp con accumulo a servizio della Comunità (nella foto il layout dell’impianto e dell’area).

I promotori hanno voluto valorizzare le proprie competenze ingegneristiche e agronomiche mettendo a disposizione della Comunità l’energia prodotta da un impianto da fonte rinnovabile innovativo che coniuga la produzione agricola e la produzione di energia elettrica pulita da condividere con tutti i soci, membri della CER.

È prevista la partecipazione aperta e volontaria da parte di soggetti pubblici o privati (soci) localizzati in prossimità degli impianti di produzione di proprietà della CER stessa e/o di altri partner.

I soggetti partecipanti alla comunità energetica condividono l’energia prodotta dagli impianti rinnovabili utilizzando la stessa rete di distribuzione esistente.

CER Gesuiti si pone come obiettivo l’equilibrio tra produzione e consumi di energia pulita all’interno del comprensorio dei Comuni di Lizzano, Torricella, Faggiano, Fragagnano, Pulsano e isola amministrativa Taranto B per accompagnare la transizione elettrica e un reale sviluppo locale, sostenibile e innovativo, con la produzione di energia rinnovabile, per ridurre la povertà energetica, aumentare l’efficienza dei consumi tradizionali e introdurre nuovi modelli produttivi, che coniugano tecnologia avanzata e vocazione vitivinicola del territorio.

In quest’ambito è stato elaborato il progetto “Sistemi di gestione di dati sperimentali e metadati per monitoraggio dello stato nutrizionale delle viti e creazione di mappe di prescrizione per spray di precisione ubicati su impianti agrivoltaici”, finanziato dal Programma ECOSISTER, un bando a favore delle imprese del Mezzogiorno, SPOKE 5 – Università degli Studi di Ferrara, azienda partner Massari srls di San Donaci, Brindisi, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale per la Robotica di Servizio del Politecnico di Torino.

Scopo del progetto è la messa a punto di un sistema innovativo per il monitoraggio e il trattamento delle piante in deficit nutrizionale, con ampie e diffuse ricadute positive in un territorio altamente vocato alla produzione vitivinicola di qualità.

Il progetto mira all’automazione di tre fasi cruciali nel processo di analisi e trattamento delle colture, concentrandosi soprattutto sul monitoraggio dello stato di salute, la diagnosi e il dosaggio di precisione dei fitofarmaci.

Alla luce dei risultati ottenuti si prevede anche il trasferimento tecnologico e la collaborazione con attori industriali e/o istituzionali per massimizzare l’impatto. Il coinvolgimento degli organismi di ricerca, come il Politecnico di Torino, ha infatti il duplice scopo di fornire supporto scientifico al raggiungimento degli obiettivi di progetto, ma anche un impatto significativo sulla produzione di nuove linee di attività e inserimento in mercati emergenti, unendo il network di IAS Energy a quello dei collaboratori esterni.

IAS Energy continuerà a impegnarsi per lo sviluppo locale, mettendo a servizio della comunità le proprie competenze tecniche e capacità organizzative, con il sostegno di Legacoop e CNS (Consorzio Nazionale Servizi) ai quali aderisce e il contributo fattivo di Coopfond e CFI (Cooperazione, Finanza e Impresa) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.