INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 40,4% (3 nov) - PUN: 104,89 €/MWh (4 nov) - Petrolio WTI: 60,82 $/b - Gas Eu TTF: 31,87 €/MWh - CO2: 81,20 €/ton
Abbonamento PRO
ingeteamleaderboardsettembre2025gif
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Categorie

INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 40,4% (3 nov) - PUN: 104,89 €/MWh (4 nov) - Petrolio WTI: 60,82 $/b - Gas Eu TTF: 31,87 €/MWh - CO2: 81,20 €/ton
Logo QualEnergia
TUTTE LE VOCI +
Categorie
Most PopularNews
Home > Efficienza Energetica >Mercato energetico >I data center come nuove fabbriche di flessibilità della rete

I data center come nuove fabbriche di flessibilità della rete

CATEGORIE:

Perché data center e intelligenza artificiale potrebbero diventare da problema della rete elettrica a parte della soluzione. Un possibile futuro con una rete che pensa, impara e si autoregola.

ADV
image_pdfimage_print

I data center non sono più un tema di architettura informatica: sono diventati un asse strategico della transizione energetica.

Negli Stati Uniti, secondo il Lawrence Berkeley National Laboratory e il Dipartimento dell’Energia, il loro consumo è salito da circa 58 a 176 TWh in meno di dieci anni – oltre il 4% della domanda elettrica nazionale – e si prepara a crescere ancora, fino al 6-12% entro il 2030.

La spinta viene da un’unica parola: intelligenza artificiale.

Questa rivoluzione ha un effetto collaterale potentissimo: un carico elettrico che non dorme mai. Il cuore informatico del data center – server, GPU, switch – resta acceso 24 ore su 24.

Il carico è costante, come un respiro regolare, e per la rete elettrica rappresenta una base di domanda tanto prevedibile quanto inesorabile. A variare, invece, sono gli assorbimenti dei sistemi di supporto: raffreddamento, ventilazione, illuminazione.

Sono loro che danno la forma alla curva di consumo giornaliera, con picchi che si allineano alle ore più calde e stressano la rete proprio quando l’energia è più cara. Con l’AI però… tutto cambia di nuovo!

Le GPU lavorano per cicli, alternando fasi di addestramento e di inferenza; il carico diventa pulsante, più complesso da gestire, ma anche potenzialmente più flessibile.

È qui che gli Stati Uniti stanno facendo scuola: la parola chiave oggi è flexibility. Il Rocky Mountain Institute (RMI) distingue tre forme di flessibilità applicabili ai data center.

La prima è temporale: spostare nel tempo operazioni non urgenti, ad esempio rimandando calcoli o cicli di raffreddamento a quando l’energia è più abbondante.

La seconda è spaziale: distribuire il carico computazionale tra sedi diverse, seguendo la disponibilità locale di rinnovabili o la capacità di rete.

La terza è di accumulo e generazione, cioè l’uso coordinato di UPS evoluti, batterie e microgrid per ridurre la domanda nei momenti critici e fornire servizi di rete.

Secondo l’EPRI (Electric Power Research Institute), i data center possono diventare “risorse della rete”. Il DOE parla di architetture “grid-interactive”, dove i sistemi IT dialogano con la rete in tempo reale.

E uno studio del MIT/CEEPR mostra che questa flessibilità, se ben integrata, può ridurre i costi complessivi del sistema elettrico di circa il 3-4%.

Non è poco, in un contesto in cui ogni punto percentuale vale miliardi. Ma la flessibilità non è un automatismo: se esercitata in mercati ancora alimentati da carbone o gas, può ridurre i costi e allo stesso tempo aumentare le emissioni.

È il paradosso della transizione digitale: serve un mix decarbonizzato e una governance intelligente, capace di orientare la flessibilità dove crea davvero valore ambientale.

La International Energy Agency prevede che, a livello globale, il consumo dei data center possa raddoppiare entro il 2030, superando i 900 TWh.

E ciò che oggi si osserva negli Stati Uniti è solo un’anticipazione: Europa, Canada, Cina, India e Sud-Est Asiatico si muovono nella stessa direzione.

La crescita del cloud, dell’AI e dell’edge computing porterà ovunque gli stessi problemi di equilibrio di rete, di capacità, di stabilità dei prezzi e di impatto climatico. La differenza sarà nel modo in cui i Paesi sapranno integrare (o ignorare) la flessibilità come risposta strutturale.

In Europa, la Data Centre Code of Conduct e i nuovi mercati di flessibilità locale aprono la strada alla partecipazione attiva dei data center.

In Italia, l’evoluzione del MACSE e dei meccanismi di demand response possono favorire lo stesso processo, unendo la transizione energetica e quella digitale in un’unica filiera industriale.

Gli Stati Uniti oggi fanno scuola: hanno anticipato la crisi e stanno costruendo le soluzioni, ma presto la stessa sfida si estenderà ovunque: in Canada, dove la corsa ai data center AI sta già saturando le reti urbane; in Cina, dove le zone di calcolo regionale generano carichi intermittenti; in India, dove la crescita del cloud pubblico impone scelte di rete accelerate; e naturalmente in Europa, dove le normative spingono verso modelli 24/7 carbon-free energy e verso un uso più intelligente dello storage distribuito.

I data center non sono più “il problema della rete”: sono o possono diventare parte della soluzione.

Il futuro dell’energia e quello dell’intelligenza artificiale stanno convergendo nello stesso punto: una rete che pensa, che impara, che si autoregola.

E la vera intelligenza, in fondo, non sarà quella dei dati che elaboriamo, ma quella con cui decidiamo di alimentarli.

TAGS:
ADV

Ultimi articoli
  • 04 Novembre 2025
PRO
Co-locazione rinnovabili-batterie, dove e perché conviene
  • 03 Novembre 2025
PRO
Terna: estendere le semplificazioni della Red 3 alle connessioni
  • 03 Novembre 2025
PRO
Asta Fer X Nzia: 157 richieste per 1,85 GW
  • 03 Novembre 2025
PRO
L’energia in Parlamento questa settimana: 3-7 novembre 2025
  • 03 Novembre 2025
PRO
Valutazioni ambientali, gli esiti di ottobre per le rinnovabili
  • 03 Novembre 2025
Iperammortamento e fotovoltaico. Dure critiche alla norma “pro Enel”
  • 03 Novembre 2025
PRO
Fer Z, via alla consultazione sui nuovi incentivi alle rinnovabili
  • 03 Novembre 2025
PRO
Plusvalenze Superbonus, nuovo chiarimento delle Entrate
  • 03 Novembre 2025
Alla Cop 30 in Brasile il clima aspetta ancora una svolta
  • 03 Novembre 2025
Una comunità termica alle Canarie
  • 03 Novembre 2025
PRO
Transizione energetica dei sistemi ferroviari: bandi Ue per ricerca e innovazione

Potrebbero interessarti:

News dalle aziende

News dalle aziende

Tutte le News dalle Aziende

Banner 300 x 250 sopra eventi

ADV

Blocco Rubriche-Documenti

Blocco Documenti-Rubriche

Banner laterale sotto prossimi eventi

Prossimi eventi

PROSSIMI EVENTI

Tutti gli eventi

Banner corso

Ultimi articoli

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


Editore: Qualenergia srl
Via Genova, 23 – 00184 Roma
P.IVA 12597301006
REA 1387046

MENU
PER LE AZIENDE

Promuovi la tua Azienda su QualEnergia.it.
Scrivi a: [email protected]

Qualenergia è testata registrata presso Tribunale Civile di Roma Sezione per la Stampa Registrazione n. 316/2007 del 19/7/2007

Editore di QualEnergia.it: Qualenergia srl
Via Genova 23 - 00184 Roma
P.IVA 12597301006
Numero di iscrizione ROC: 38552

È vietata la riproduzione di articoli pubblicati su QualEnergia.it senza espressa autorizzazione scritta della redazione.

® 2025 QualEnergia.it | Note legali e Privacy | Cookie Policy | Termini e Condizioni

×
Privacy Policy Cookie Policy