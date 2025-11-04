I data center non sono più un tema di architettura informatica: sono diventati un asse strategico della transizione energetica.

Negli Stati Uniti, secondo il Lawrence Berkeley National Laboratory e il Dipartimento dell’Energia, il loro consumo è salito da circa 58 a 176 TWh in meno di dieci anni – oltre il 4% della domanda elettrica nazionale – e si prepara a crescere ancora, fino al 6-12% entro il 2030.

La spinta viene da un’unica parola: intelligenza artificiale.

Questa rivoluzione ha un effetto collaterale potentissimo: un carico elettrico che non dorme mai. Il cuore informatico del data center – server, GPU, switch – resta acceso 24 ore su 24.

Il carico è costante, come un respiro regolare, e per la rete elettrica rappresenta una base di domanda tanto prevedibile quanto inesorabile. A variare, invece, sono gli assorbimenti dei sistemi di supporto: raffreddamento, ventilazione, illuminazione.

Sono loro che danno la forma alla curva di consumo giornaliera, con picchi che si allineano alle ore più calde e stressano la rete proprio quando l’energia è più cara. Con l’AI però… tutto cambia di nuovo!

Le GPU lavorano per cicli, alternando fasi di addestramento e di inferenza; il carico diventa pulsante, più complesso da gestire, ma anche potenzialmente più flessibile.

È qui che gli Stati Uniti stanno facendo scuola: la parola chiave oggi è flexibility. Il Rocky Mountain Institute (RMI) distingue tre forme di flessibilità applicabili ai data center.

La prima è temporale: spostare nel tempo operazioni non urgenti, ad esempio rimandando calcoli o cicli di raffreddamento a quando l’energia è più abbondante.

La seconda è spaziale: distribuire il carico computazionale tra sedi diverse, seguendo la disponibilità locale di rinnovabili o la capacità di rete.

La terza è di accumulo e generazione, cioè l’uso coordinato di UPS evoluti, batterie e microgrid per ridurre la domanda nei momenti critici e fornire servizi di rete.

Secondo l’EPRI (Electric Power Research Institute), i data center possono diventare “risorse della rete”. Il DOE parla di architetture “grid-interactive”, dove i sistemi IT dialogano con la rete in tempo reale.

E uno studio del MIT/CEEPR mostra che questa flessibilità, se ben integrata, può ridurre i costi complessivi del sistema elettrico di circa il 3-4%.

Non è poco, in un contesto in cui ogni punto percentuale vale miliardi. Ma la flessibilità non è un automatismo: se esercitata in mercati ancora alimentati da carbone o gas, può ridurre i costi e allo stesso tempo aumentare le emissioni.

È il paradosso della transizione digitale: serve un mix decarbonizzato e una governance intelligente, capace di orientare la flessibilità dove crea davvero valore ambientale.

La International Energy Agency prevede che, a livello globale, il consumo dei data center possa raddoppiare entro il 2030, superando i 900 TWh.

E ciò che oggi si osserva negli Stati Uniti è solo un’anticipazione: Europa, Canada, Cina, India e Sud-Est Asiatico si muovono nella stessa direzione.

La crescita del cloud, dell’AI e dell’edge computing porterà ovunque gli stessi problemi di equilibrio di rete, di capacità, di stabilità dei prezzi e di impatto climatico. La differenza sarà nel modo in cui i Paesi sapranno integrare (o ignorare) la flessibilità come risposta strutturale.

In Europa, la Data Centre Code of Conduct e i nuovi mercati di flessibilità locale aprono la strada alla partecipazione attiva dei data center.

In Italia, l’evoluzione del MACSE e dei meccanismi di demand response possono favorire lo stesso processo, unendo la transizione energetica e quella digitale in un’unica filiera industriale.

Gli Stati Uniti oggi fanno scuola: hanno anticipato la crisi e stanno costruendo le soluzioni, ma presto la stessa sfida si estenderà ovunque: in Canada, dove la corsa ai data center AI sta già saturando le reti urbane; in Cina, dove le zone di calcolo regionale generano carichi intermittenti; in India, dove la crescita del cloud pubblico impone scelte di rete accelerate; e naturalmente in Europa, dove le normative spingono verso modelli 24/7 carbon-free energy e verso un uso più intelligente dello storage distribuito.

I data center non sono più “il problema della rete”: sono o possono diventare parte della soluzione.

Il futuro dell’energia e quello dell’intelligenza artificiale stanno convergendo nello stesso punto: una rete che pensa, che impara, che si autoregola.

E la vera intelligenza, in fondo, non sarà quella dei dati che elaboriamo, ma quella con cui decidiamo di alimentarli.