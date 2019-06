L'azienda ha ottenuto il riconoscimento grazie ai moduli ad alte prestazioni Q Peak Duo.

Hanwha Q Cells, grazie ai moduli ad alte prestazioni Q Peak Duo, è stata selezionata come Top Performer da PVEL e DNV GL, per il quarto anno consecutivo.

PVEL è uno dei principali laboratori di test di affidabilità e prestazioni nel settore solare nel mondo. Come laboratorio indipendente, PVEL testa ogni anno i moduli fotovoltaici dei principali produttori di energia solare e pubblica annualmente la scheda di affidabilità del modulo fotovoltaico sulla base di questi risultati.

Il modulo PV Reliability Scorecard, all’interno del quale Hanwha Q CELLS è stata premiata, è riconosciuto come uno dei più completi confronti di risultati dei test di affidabilità dei moduli fotovoltaici pubblicamente disponibili, e il titolo di Top Performer – concesso a società di alto livello – è accettato in tutto il settore come marchio affidabile di alto prodotto qualità e affidabilità.

I moduli Peak Duo

I moduli half cut monocristallini ad alte prestazioni vengono realizzati utilizzando la tecnologia di passivazione unica, protetta da brevetto dell’azienda, che è un ingrediente chiave della tecnologia Q.antum.

Per una migliore qualità e affidabilità dei prodotti, la tecnologia Q.antum include funzionalità tecnologiche e di sicurezza all’avanguardia come eccellenti prestazioni Anti-LID (degradazione indotta dalla luce) e Anti-PID (degradazione potenziale indotta), nonché Hot-Spot Protect e tracciabile qualità con Tra.Q, che è l’esclusivo riconoscimento laser di Q CELLS per proteggere dalla contraffazione.

Hee Cheul (Charles) Kim, CEO di Q CELLS, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che ancora una volta siamo stati riconosciuti come Top Performer dal principale laboratorio di test PVEL. Lo stesso DNA di Q CELLS è radicato nell’eccellenza della ricerca e sviluppo tedesca e il desiderio di offrire costantemente prodotti e servizi di energia rinnovabile di alta qualità. Per contribuire al maggior valore per il cliente e alla crescita del settore solare globale, Q CELLS continuerà a perseguire un'eccellenza ancora più grande in termini di qualità e affidabilità del prodotto con tutte le nostre forze”.

