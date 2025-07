In un mercato in cui competitività e sostenibilità sono sempre più legati, Punto Ciemme, azienda veneta specializzata in allestimenti fieristici e arredo contract su misura, ha deciso di puntare sul fotovoltaico.

Lo ha fatto scegliendo Gruppo E43 per la realizzazione di un impianto pensato per ridurre l’impatto ambientale e aumentare l’indipendenza energetica.

Fondata a Caltana di Santa Maria di Sala (VE) come falegnameria dai genitori dell’attuale board, Punto Ciemme è oggi guidata da Laura Calzavara e le sue sorelle, che dal 2015 hanno messo in atto un cambio di rotta significativo: da una gestione fortemente artigianale a un’organizzazione moderna, strutturata, con investimenti in tecnologia, processi e competenze.

Un approccio orientato alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale che nasce sia dalla consapevolezza interna che dall’interazione con clienti di rilievo internazionale, sempre più attenti agli aspetti ESG. “Non siamo obbligati a certificazioni come la ISO 20121, ma vogliamo farci trovare pronti”, racconta Laura Calzavara. “E anche la scelta di installare un impianto fotovoltaico rientra in una logica più ampia di responsabilità ambientale, sociale e di governance”.

Con il Gruppo E43, il percorso è iniziato con una diagnosi energetica, che ha evidenziato come, pur non trattandosi di un’azienda particolarmente energivora, l’autoproduzione da solare potesse rappresentare il passo più efficace verso l’efficientamento.

L’impianto fotovoltaico dell’azienda

L’impianto FV da 116,9 kWp (nella foto in alto), realizzato nell’ambito del piano Transizione 5.0, integra componenti ad alta efficienza e sistemi intelligenti per la gestione dell’energia, in coerenza con le direttrici dell’incentivo, ed è composto da:

272 moduli fotovoltaici Futurasun Silk Nova da 430 W

inverter Solaredge SE66.6K e due inverter ibridi Solaredge SE10K-RWB

165 ottimizzatori di potenza Solaredge per garantire massima efficienza e monitoraggio puntuale

2 sistemi di accumulo Solaredge BAT-05K48MOB-02 da 18,40 kWh ciascuno

sistema di ricarica per auto elettriche e sensori avanzati per il controllo dei flussi energetici.

La configurazione dovrebbe permettere un risparmio del 70% sui costi per l’energia elettrica annui e un autoconsumo medio dell’energia autoprodotta di oltre il 60%.

“Con Gruppo E43 abbiamo trovato non solo un fornitore, ma un partner affidabile, capace di accompagnarci passo dopo passo con competenza tecnica, visione strategica e grande attenzione alle nostre esigenze specifiche,” ha detto Laura Calzavara.

“Punto Ciemme è un esempio virtuoso di come le piccole e medie imprese possano intraprendere un percorso di transizione ecologica concreto e misurabile,” dichiara il board di Gruppo E43.

Gruppo E43 ha sede a Vigonza (PD) ed è composta di 3 aziende (Energia43, Service43, Engineering43); ognuna può offrire servizi distinti oppure, operando da general contractor, il servizio di fornitura “chiavi in mano” per qualsiasi genere di progetto richiesto dal cliente.

Per ulteriori informazioni: [email protected]