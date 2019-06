Con il suo MAX 80k TL3 MV, l'azienda si è meritata l’Award of PV Inverter for Commercial Use del TÜV Rheinland

MAX 80k TL3 MV targato Growatt è il miglior inverter di taglia commerciale per il TÜV Rheinland, ente di certificazione leader a livello internazionale.

Nella cerimonia di premiazione del Solar Congress, tenutosi a Suzhou il 21-22 marzo 2019, il MAX ha ricevuto l’Award of PV Inverter for Commercial Use.

L’inverter ha dimostrato di possedere le “All quality Matters”, di eccellere in efficienza, qualità della potenza in uscita, massima potenza in ingresso, massima potenza in uscita e adattabilità ambientale.

Ancora una volta i prodotti Growatt si distinguono per qualità, tecnologia e innovazione.

Scopri perché il Max 80K TL3 MV è il miglior inverter di taglia commerciale per All Quality Matters visitando la pagina di Growatt Italia.

