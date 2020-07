GEO (Generation Energy Optimization) è il nuovo servizio di Enel X di valorizzazione dei surplus energetici e ottimizzazione della produzione proveniente da impianti di generazione rivolto ai clienti industriali e commerciali.

Il servizio viene offerto in due livelli: dal semplice ritiro delle eccedenze e gestione degli sbilanciamenti (GEO BASIC) fino all’ottimizzazione della produzione degli impianti di cogenerazione (GEO ADVANCED).

Con il servizio GEO BASIC Enel X ritira e valorizza i surplus degli impianti di generazione (impianti fotovoltaici e impianti di cogenerazione o trigenerazione) e gestisce anche tutti i rischi legati allo sbilanciamento dei mercati energetici, garantendo la gestione end-to-end di tutti i servizi connessi alla vendita dell’energia elettrica sui mercati energetici, assicurando al cliente l’ottimizzazione dei ricavi degli impianti senza dover diventare un operatore di mercato.

Con il servizio GEO ADVANCED, Enel X, oltre ad occuparsi del ritiro e della valorizzazione dei surplus energetici degli impianti di cogenerazione, ottimizza i tempi e l’uso della generazione e delle unità di backup per ridurre i costi energetici complessivi e massimizzare i margini dalla partecipazione al mercato.

Gli impianti di cogenerazione consentono ad esempio di generare simultaneamente elettricità e calore, con un risparmio di combustibile rispetto ad una produzione distinta dei due vettori che si traduce in un vantaggio economico e ambientale. Ma le unità di cogenerazione non ottimizzate però portano a prestazioni e risultati economici non ottimali.

L’utilizzo di soluzioni come il GEO permettono di ottimizzare l’assetto energetico e di massimizzare la flessibilità sfruttando le opportunità di mercato grazie a:

Previsione dei prezzi elettrici

Analisi costi-benefici

Ottimizzazione dell’autoproduzione e del dispacciamento

Garanzia di copertura del fabbisogno

Attraverso questo modello di ottimizzazione, Enel X analizza tutti i dati di sito e di mercato, generando un programma ottimizzato per l’impianto che permetterà di suggerire gli assetti migliori di produzione, gli orari di accensione e spegnimento e i livelli di carico della macchina, per massimizzare il risparmio generato dall’impianto.

In sintesi, i vantaggi del servizio GEO sono:

Minimizzare i costi energetici riducendo le inefficienze

Accedere ad una voce remunerativa aggiuntiva

Massimizzare il valore della flessibilità sui mercati

Sfruttare la volatilità e gli spread dei prezzi dell’energia elettrica

