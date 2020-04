In questi giorni Fronius ha deciso di rafforzare la vicinanza ai propri partner, integrando e potenziando la proposta di webinar e corsi online in modo che possa essere sfruttato al massimo questo periodo per aumentare le competenze tecniche, commerciali e per far conoscere il portfolio di soluzioni.

Il nuovo calendario webinar, che si fonda su un’esperienza pregressa sviluppata nel corso degli ultimi anni, vuole essere messo a disposizione di clienti e partner per prepararli alla ripartenza, che rivedrà nuovamente l’azienda tra i protagonisti e i promotori.

Il calendario con il programma di ciascun webinar e modulo di iscrizione per i singoli eventi:

02/04/2020 – Fronius: portafoglio prodotti, monitoraggio e garanzie 2020

03/04/2020 – GEN24 Plus: caratteristiche tecniche e funzioni integrate

06/04/2020 – GEN24 Plus: progettazione, storage e backup

07/04/2020 – GEN24 Plus: monitoraggio e analisi con Solar.web

08/04/2020 – SOS tool: il portale gratuito per l’assistenza tecnica, disponibile 24/7

09/04/2020 – Soluzioni commerciali Fronius

15/04/2020 – GEN24 Plus: caratteristiche tecniche e funzioni integrate

17/04/2020 – GEN24 Plus: progettazione, storage e backup

20/04/2020 – GEN24 Plus: installazione e messa in servizio

22/04/2020 – GEN24 Plus: monitoraggio e analisi con Solar.web

24/04/2020 – La nuova CEI 0-21: novità, adempimenti e documentazione

04/05/2020 – Fronius GEN24 e Smart Meter

Calendario webinar Fronius

