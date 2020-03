La società svedese di energie rinnovabili Midsummer, uno dei principali sviluppatori al mondo di tecnologia solare a film sottile avanzata e soluzioni BIPV, ha assunto Jarno Montella come Business Development Manager.

Jarno Montella ha lavorato negli ultimi nove anni come Managing Director di Hanergy Italy. In Midsummer, Montella si concentrerà principalmente sullo sviluppo del mercato europeo.

Le innovative soluzioni sviluppate da Midsummer stanno ricevendo un crescente interesse sia da parte delle aziende interessate a produrre moduli solari flessibili avanzati, sia da parte dei clienti finali che desiderano integrare moduli solari flessibili nei propri prodotti, tetti e facciate di edifici.

“Grazie agli sforzi del nostro team per migliorare le prestazioni dei nostri prodotti e attrezzature, Midsummer ha registrato una crescita impressionante del 1780% negli ultimi 5 anni”, ha dichiarato Sven Lindstrom, CEO Midsummer.

“L’esperienza di Jarno Montella nel settore solare della tecnologia a film sottile contribuirà sicuramente a rafforzare la nostra presenza nel mercato globale e il nostro focus sulla produzione e vendita nel mercato europeo”, ha detto Lindstrom.

Jarno Montella è un veterano del settore fotovoltaico, avendo lavorato in vari ruoli presso Hanergy e Secular Energy. Ha sviluppato numerosi progetti in Europa, Medio Oriente e Africa. Nel 2014 è stato insignito del prestigioso premio “Top Investor in Italy” assegnato dalla Fondazione Cina-Italia per i suoi successi nel settore solare fotovoltaico.

Inoltre, Montella ha maturato una notevole esperienza nella finanza d’impresa avendo lavora in multinazionali di gestione patrimoniale quali Robeco e ABN AMRO Asset Management. Ha conseguito un MBA e ha frequentato corsi sia presso la Harvard Business School che la Columbia Business School.

“Midsummer è un gioiello nascosto nel settore solare. È una di quelle rare combinazioni in cui tecnologia avanzata, design innovativo e qualità eccezionale si fondono su tutta la gamma di prodotti che l’azienda offre”, ha detto Jarno Montella.

Midsummer è una azienda leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per l’energia solare per la produzione e l’installazione di pannelli solari a film sottile.

L’offerta commerciale di Midsummer comprende attrezzature per la produzione a basso costo di celle solari a film sottile e soluzioni fotovoltaiche integrate negli edifici (BIPV). Il processo di produzione di Midsummer per celle solari a film sottile ha un’impronta di carbonio minima rispetto ad altri processi di produzione per i moduli solari.

Il sistema DUO di Midsummer è diventato il macchinario di produzione più diffuso al mondo per celle solari CIGS flessibili.

Midsummer sviluppa, commercializza e vende pannelli solari direttamente ai clienti finali sia dalla propria produzione che attraverso produttori a contratto. I tetti solari di Midsummer sono realizzati con pannelli solari leggeri, sottili e flessibili che rendono un tetto fotovoltaico esteticamente gradevole.

La tecnologia proprietaria di Midsummer si basa su un processo rapido per la produzione di celle solari a film sottile flessibili utilizzando lo sputtering di tutti gli strati della cella solare.

La Società (MIDS) è quotata in borsa al Nasdaq First North Growth Market con G&W Fondkommission come Certified Adviser.