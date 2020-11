Due parole sintetizzano la principale sfida da affrontare oggi per ridurre la quota di inquinamento derivante dal riscaldamento domestico a biomasse: “Rottamare ed educare”.

Il primo obiettivo è “rottamare” i vecchi apparecchi: impianti installati da oltre 10 anni con una bassa efficienza energetica che producono emissioni molto maggiori rispetto alle tipologie più moderne ed efficienti. Si stima che questi apparecchi siano oltre il 70% del parco installato, circa 6,3 milioni di impianti che contribuiscono all’emissione dell’86% del PM10 derivante dalla combustione domestica della biomassa (AIEL, 2020).

La sostituzione dei vecchi apparecchi però non basta: per abbattere ulteriormente le emissioni è fondamentale anche “educare” i cittadini al corretto utilizzo degli apparecchi: impatti della combustione, modalità di corretto utilizzo, norme di installazione e manutenzione, controlli previsti, obblighi a cui si deve adempiere e sistemi incentivanti che consentono di accelerare il turnover tecnologico. Queste informazioni devono essere disponibili e facilmente consultabili per tutti i cittadini che scelgono di riscaldarsi con il calore di legna, pellet o cippato nel pieno rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria.

AIEL, l’Associazione italiana energie agroforestali, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, organizza, nell’ambito del progetto Life PREPAIR, un ciclo di 10 eventi on-line per raccontare “Il corretto utilizzo delle biomasse per migliorare l’aria che respiriamo”.

Hai una stufa a legna e vuoi sapere come usarla al meglio per ridurre le emissioni inquinanti? Non sai come scegliere una nuova stufa a pellet? Vuoi conoscere gli incentivi per sostituire la tua caldaia a biomassa?

Nel corso di ogni incontro, sarà possibile rivolgere queste domande ad un esperto di AIEL che affronterà un tema specifico legato al corretto uso della biomassa. Gli incontri saranno trasmessi sulla pagina LIFE Prepair di Facebook, per poi rimanere a disposizione di tutti come video.

Si comincia venerdì 13 novembre alle ore 13 con l’approfondimento sulla sostituzione degli appareecchi obsoleti con il conto termico, lo strumento messo a disposizione dei privati e della pubblica amministrazione per incentivare la realizzazione di interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Nel secondo incontro di giovedì 19 novembre alle 18, focus su come utilizzare al meglio la stufa a legna per ridurre le emissioni: tutte le informazioni per adottare alcune semplici buone pratiche che garantiscono una combustione efficiente e pulita.

Venerdì 27 novembre alle 13 uno sguardo sulle nuove tecnologie disponibili sul mercato, per capire quale nuovo generatore scegliere e quale tipologia di apparecchio faccia al caso nostro.

Per visualizzare il programma completo e rimanere aggiornato vai alla pagina evento Facebook della campagna.

