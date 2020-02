Nucleare in lieve calo, crollo del carbone, incremento del gas e ottimo andamento delle fonti rinnovabili: questa, in sintesi, la fotografia del mix elettrico francese 2019 presentata dalla società che gestisce le linee di trasmissione, RTE (Réseau de transport d’électricité).

In totale, la produzione elettrica della Francia è stata pari a 537,7 TWh con una diminuzione del 2% in confronto al 2018, come riassume il grafico seguente, tratto da una nota di RTE.

L’eolico e il fotovoltaico in particolare hanno generato, rispettivamente, 34 e 11,6 TWh lo scorso anno, segnando incrementi del 21% e 7,8% nel paragone con i dodici mesi precedenti.

In termini di nuova potenza installata, si legge nella nota, il fotovoltaico si è attestato a +890 MW nel 2019, sostanzialmente lo stesso livello registrato nel 2018; la capacità cumulativa FV è così arrivata a 9.435 MW al 31 dicembre 2019.

L’eolico, invece, ha visto nuovi progetti realizzati per complessivi 1.360 MW; di conseguenza, il parco cumulativo di questa tecnologia è salito a 16.494 MW alla fine dello scorso anno.

Ricordiamo che il governo francese punta a trasformare il fotovoltaico in un pilastro del sistema elettrico nazionale, portandolo a 35-44 GW nel 2028, quindi moltiplicando per 4-5 volte la base attualmente installata in meno di dieci anni, grazie anche a varie tornate di aste competitive per assegnare la costruzione di progetti in tutto il paese.

Più in generale, il piano pluriennale energetico francese intende superare 100 GW di potenza rinnovabile anche attraverso un decisivo contributo dell’eolico a terra e offshore.

La sintesi del bilancio elettrico 2019 in Francia (pdf in francese)

