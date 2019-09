Appena annunciato un altro ciclo di gare per impianti a terra e su tetto.

La Francia riapre i giochi del fotovoltaico con una nuova tornata di aste competitive dedicate a questa fonte rinnovabile: in una nota diffusa dal ministero della transizione ecologica, presieduto da Elisabeth Borne, si parla di 2 GW totali a disposizione in tre gare. La prima asta è in calendario per gennaio 2020 con 850 MW […]

Potrebbe interessarti anche: