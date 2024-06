Energivori, in arrivo il DM sull’energy release

Energivori, in arrivo il DM sull’energy release Antonio Junior Ruggiero

CATEGORIE:

La viceministra del Mase Vannia Gava in commissione Ambiente della Camera: “Testo in fase di finalizzazione” ma serve "un quadro normativo chiaro sulle aree per i progetti".

ADV

Il decreto ministeriale attuativo del meccanismo “energy release” è “in fase di finalizzazione rispetto a dei criteri indicati dalla norma abilitante e all’esito del confronto avuto con i rappresentanti dei settori energivori”. È quanto riferito oggi in commissione Ambiente della Camera dalla viceministra al Mase, Vannia Gava, rispondendo a un’interrogazione di Fratelli d’Italia. L’energy release, ricordiamo, è previsto dall’articolo 1 del DL n. 181 del 2023 e introduce agevolazioni per lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile a copertura dei consumi delle aziende energivore. “La misura è funzionale al raggiungimento dei target Pniec sulle Fer e a sostenere i settori esposti a delocalizzazione”, ha rimarcato la viceministra. Si prevede che tali imprese, in attesa della realizzazione degli impianti, possano chiedere al Gse un’anticipazione di energia “verde” per un massimo di trentasei mesi, da restituire una volta ultimata l’installazione di nuova capacità rinnovabile nell’arco di venti anni. Gli stessi impianti potranno essere realizzati direttamente dagli energivori o da soggetti con cui essi stipuleranno contratti di fornitura. Per quanto riguarda la disponibilità di aree su cui realizzare i progetti, infine, Gava ha ricordato che “l’art 1, comma 1, del DL 181 prevede che, in sede di concessone di superfici pubbliche sia data priorità a progetti eolici e fotovoltaici da asservire ai processi degli energivori”. Da questo punto di vista, però, serve “un quadro normativo chiaro e stabile che disciplini il regime concessorio in coordinamento” con le norme del permitting in vigore. Tutto ciò, assicura la viceministra, “sarà considerato dallo schema di testo unico Fer, che intende tenere conto di questa esigenza”.

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER