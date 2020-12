Viessmann Italia è il nuovo distributore esclusivo per il mercato italiano dei prodotti a biomassa Schmid, con eccezione dell’Alto Adige dove la cooperazione avverrà su base non esclusiva.

Non è prevista alcuna compartecipazione di capitale ed entrambe le parti rimangono completamente indipendenti.

Viessmann Italia si prenderà carico della vendita e dell’assistenza dell’intero portafoglio dei prodotti a biomassa Schmid e garantirà la continuità e la qualità del servizio di assistenza non solo dei propri impianti, ma anche del parco impianti esistente di Schmid in Italia. I prodotti continueranno ad essere distribuiti con il marchio Schmid.

Per l’Alto Adige è stato siglato un accordo speciale. Lo storico agente di zona di Schmid e l’organizzazione di vendita e service di Viessmann Italia lavoreranno infatti insieme sul mercato altoatesino come agenti non esclusivi, garantendo così la miglior copertura possibile dell’area di mercato di biomassa più promettente.

Questa partnership consentirà di creare un grande valore aggiunto per tutte le parti coinvolte, consolidando la posizione nel mercato dei prodotti a biomassa e generando vantaggi per i clienti.

La combinazione tra la forte rete di vendita e post-vendita di Viessmann Italia e l’eccellente gamma di prodotti di Schmid, secondo le due aziende, innescherà effetti sinergici positivi, costituendo un punto di riferimento nel settore delle soluzioni per energia da biomassa in Italia.

Ricordiamo che Viessmann Italia è leader sul mercato del riscaldamento, climatizzazione e fotovoltaico. In Italia genera un fatturato superiore ai 170 milioni di euro con circa 290 dipendenti; dispone di un’eccellente rete commerciale e di un consolidato rapporto con il mondo degli installatori e dei progettisti con un focus primario sull’efficientamento energetico e il rispetto dell’ambiente.

Schmid AG, energy solutions è un’azienda svizzera a conduzione familiare che da oltre 80 anni si occupa di questioni energetiche e conta circa 320 collaboratori a livello mondiale con 75 milioni di euro.

È un’azienda di riferimento per la realizzazione di impianti specializzati che sfruttano l’energia del legno. La gamma di prodotti si estende dai 35 kW ai 8 MW per tutti i tipi di combustibile a biomassa, dal pellet, ai ciocchi di legna, al cippato e per tutti i tipi di applicazione: abitazioni residenziali, hotel, teleriscaldamento e industria.

