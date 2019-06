Un accordo per il finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica dei condomini. Come funziona il finanziamento.

Enel X, la business line del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali, e Intesa Sanpaolo hanno siglato un accordo per il finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica dei condomini.

L’intesa prevede che la Banca possa erogare un finanziamento per la realizzazione delle soluzioni proposte da Enel X per i condomini, attraverso l’offerta “ViviMeglio”, che comprende soluzioni che vanno dall’installazione del cappotto termico per l’isolamento acustico e termico dell’edificio, alla caldaia a condensazione fino alla pompa di calore per il riscaldamento centralizzato.

L’offerta consente di usufruire degli incentivi Ecobonus e Sismabonus recuperando fino all’85% delle spese sostenute per gli interventi di miglioramento energetico e messa in sicurezza sismica; cedendo ad Enel X tutte le detrazioni fiscali.

Grazie all’accordo con Intesa Sanpaolo, il condominio potrà richiedere, per la parte di investimento eccedente il bonus fiscale, un finanziamento della durata massima di 10 anni. Quindi, in caso di cessione delle detrazioni fiscali ad Enel X e di finanziamento bancario per la quota residua, di fatto non vi sarà più alcun esborso economico da parte del condominio per la realizzazione dei lavori.

Il finanziamento bancario avrà condizioni dedicate, una riduzione del 50% delle spese di istruttoria e la garanzia di tempi certi e contenuti per la conclusione delle istruttorie di mutuo.

Per informazioni: Enel X – Condomini

