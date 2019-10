I 10 regolamenti contenuti nel pacchetto saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale europea ed entreranno in vigore dopo 20 giorni.

La Commissione europea ha adottato il pacchetto Ecodesign, che comprende 10 regolamenti di esecuzione relativi rispettivamente a frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, display elettronici (televisori inclusi), motori elettrici, trasformatori, alimentatori, impianti di illuminazione, frigoriferi con funzioni di vendita e attrezzature per saldatura.

Gli ultimi due regolamenti sono una novità, mentre gli altri 8 aggiornano le norme esistenti.

Le misure, spiega una nota della Commissione, sono incluse per la prima volta nell’ambito della progettazione ecocompatibile per sostenere la riparabilità e la riciclabilità dei prodotti. Inoltre, sono stati rivisti e adattati i requisiti esistenti in materia di durabilità (per illuminazione), consumo di acqua (per lavastoviglie e lavatrici) e marcatura di prodotti chimici.

Questi provvedimenti, quindi, contribuiscono agli obiettivi di economia circolare migliorando la durata della vita, la manutenzione, il riutilizzo, l’aggiornamento, la riciclabilità e la gestione dei rifiuti degli apparecchi.

Secondo il commissario Ue all’Energia e al Clima, Miguel Arias Cañete: “il pacchetto ecodesign e le nuove etichettature energetiche permetteranno di ridurre i consumi di energia primaria europei di 167 TWh all’anno entro il 2030, e di far risparmiare alle famiglie una media di 150 euro all’anno, in aggiunta a quanto ottenuto con le esistenti norme ecodesign ed energy label”.

