Eleonora Denna di sonnen è Vicepresidente del Gruppo di Lavoro “Inverter ANIE Rinnovabili”

Eleonora Denna, Product Manager & Regulatory Affairs di sonnen, è stata nominata Vicepresidente del Gruppo di Lavoro Inverter di ANIE Rinnovabili.

Grazie alla sua formazione in ingegneria fisica e al percorso professionale, Eleonora Denna ha maturato un ampio know-how in ambito normativo e regolatorio, lavorando sia a livello nazionale che europeo.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo nel campo delle energie rinnovabili e delle tecnologie per la gestione dell’energia, contribuendo attivamente allo sviluppo di strategie di conformità e certificazione per il settore.

Dal 2022 in sonnen dove ricopre l’incarico di Product Manager & Regulatory Affairs, ha lavorato per aziende di primo piano come OMRON Industrial Automation, per conto della quale ha fatto il suo primo ingresso nel CT316 del CEI dal 2012, e dove successivamente si è occupata di normative ambientali di prodotto in ambito europeo.

Nel suo nuovo incarico all’interno del Gruppo di Lavoro ANIE Inverter, Denna metterà a disposizione il suo know-how per affrontare le sfide attuali e future del comparto, con un focus particolare sulla normazione tecnica e sulle dinamiche regolatorie del mercato.

“Mi aspetto di mettere al servizio del gruppo di lavoro l’esperienza in ambito regolatorio accumulata in oltre 10 anni di attività svolta sia a livello Italia che Europa, collaborando con le incredibili abilità degli altri membri del gruppo, tutti preparatissimi”, ha detto Denna in occasione della sua nomina.

Tra le principali tematiche su cui il Gruppo di Lavoro ANIE Inverter si concentrerà quest’anno vi sono: