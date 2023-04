E’ disponibile online in modalità open source il tool informatico gratuito e di facile utilizzo sviluppato da Enea per facilitare la redazione delle diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese, monitorare i consumi e valutare gli interventi più idonei per efficientare il proprio processo produttivo.

Per disporre dell’applicativo e consultare le apposite linee guida è necessario accedere al portale Enea Audit 102 e compilare il format di registrazione (link in basso).

L’applicazione, progettata in ambiente Excel, è funzionale alla valutazione dei consumi energetici dell’azienda attraverso un inventario specifico per ogni ambito energetico. Grazie a un questionario compilato dall’utente, il tool individua gli interventi di efficientamento energetico più adeguati, mettendone in evidenza il rapporto costi-benefici.

Gli interventi proposti – spiega l’Enea in una nota – sono comprensivi di un’analisi economica che esamina anche gli aspetti ambientali e i consumi idrici relativi alla diagnosi energetica.

L’applicativo genera successivamente il report finale dell’analisi effettuata, mostrando il quadro sinottico della situazione energetica e ambientale generale della PMI.

Il nuovo strumento, denominato ATENEA4SME, è stato realizzato da Enea, in collaborazione con la Scuola di ingegneria dell’Università della Basilicata nell’ambito della campagna di formazione e sensibilizzazione per l’esecuzione delle diagnosi energetiche nelle Pmi realizzata dall’Enea di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (art. 8 comma 10 ter del D.Lgs 102/2014).

Il tool è stato presentato il 5 aprile a Roma presso la sede confederale di Confcommercio durante l’evento “Gli strumenti per l’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese”.

Questo il link per accedere al servizio

