Lavorare da casa è comodo e flessibile, ma comporta anche una maggiore spesa sulle bollette energetiche. Illuminazione, riscaldamento o climatizzazione e diversi dispositivi restano accesi per più ore al giorno.

Tra luce e gas, secondo i dati 2022 di Autoconsumo, chi lavora da remoto può pagare circa 800 euro in più all’anno in bolletta. Un dato che, secondo l’azienda EcoFlow, fornitore di soluzioni energetiche per l’autoconsumo di energia da fotovoltaico, può arrivare fino a 1.200 euro l’anno.

Secondo i dati dell’osservatorio del PoliMI School of Management, spiega EcoFlow, ad oggi sono 3,75 milioni di lavoratori da remoto in Italia, un dato in aumento del 5% sul 2024, persone e famiglie che devono anche sapere come gestire al meglio i consumi domestici. Per le abitazioni indipendenti è più semplice scegliere soluzioni di autoconsumo, come il fotovoltaico. Ma se viviamo in condominio?

EcoFlow propone “EcoFlow STREAM“, un sistema modulare progettato per trasformare ogni balcone in una piccola centrale elettrica domestica.

Installabile con facilità, senza apportare modifiche complesse all’impianto, e con una potenza di 2.300 W e batterie espandibili da 1,92 fino a 23 kWh, il sistema può alimentare contemporaneamente tutti i dispositivi di un home office: PC desktop, doppi monitor, stampanti, router Wi-Fi, climatizzazione intelligente e ricarica di dispositivi mobili, ma anche gli elettrodomestici di casa.

La vera innovazione è l’intelligenza artificiale integrata che impara dalle abitudini familiari: memorizza quando si accende il PC la mattina e la frequenza con cui si attivano stampanti o climatizzatore. Con un’accuratezza del 94%, ottimizza produzione e accumulo per garantire energia nei momenti di maggior consumo.

“Non parliamo più di pannelli solari tradizionali, ma di sistemi intelligenti che trasformano ogni balcone in una piccola centrale elettrica personale. La tecnologia STREAM si adatta alle abitudini della casa e produce energia quando i consumi sono al picco”, spiega Yuchen Zhao, General Manager di EcoFlow Europe.

Fotovoltaico da balcone per la casa

La serie STREAM ha un elegante design verticale che si integra in qualsiasi ambiente domestico, risparmiando oltre il 50% dello spazio.

L’installazione è semplice e non richiede modifiche complesse, purché sia conforme alle normative locali. Anche in ambienti con scarsa illuminazione, la soluzione inizia a funzionare con soli 3 Watt di input, con prestazioni efficienti dall’alba al tramonto.

La gamma offre soluzioni per ogni esigenza e budget: