Anche l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA), sempre molto abbottonata nel fare previsioni sulle fonti rinnovabili, si è sbilanciata a favore del fotovoltaico, definendolo “il nuovo re dei mercati elettrici mondiali” nel World Energy Outlook 2020.

Il punto è che produrre energia elettrica con i grandi impianti fotovoltaici a terra utility-scale è sempre più economico, in varie parti del mondo.

La IEA parla di valori LCOE (Levelized Cost of Electricity, il costo tutto compreso per generare un MWh di elettricità con una data tecnologia) nell’ordine di 30-60 dollari per MWh in Europa e negli Stati Uniti in media per i nuovi impianti FV.

Costi che scendono a 20-40 $/MWh in Cina e India, anche se in entrambi i casi, i numeri tengono conto dei meccanismi di supporto finanziario in vigore, come le tariffe garantite tramite aste.

Nelle circostanze più favorevoli, con elevato irraggiamento e bassi costi del capitale, il fotovoltaico è già sceso sotto 20 $/MWh.

Questi LCOE, spiega Carbon Brief che ha elaborato i dati IEA (vedi grafico sotto), sono inferiori ai valori LCOE delle nuove centrali a carbone, e sullo stesso livello dei costi marginali operativi degli impianti a carbone esistenti in Asia.

Intanto anche Lazard ha pubblicato le sue stime aggiornate sui costi delle diverse fonti energetiche.

Pure qui il fotovoltaico è super-competitivo, come mostra il grafico sotto (cliccare sopra per ingrandire), uno dei più rilevanti tra quelli inclusi nel documento Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis – Version 14.0 (link in basso).

La “forchetta” di valori LCOE per il nuovo fotovoltaico (senza sussidi) è pari a 29-38 dollari per MWh, che scende a 24-32 $/MWh se si tiene conto dei sussidi fiscali (è bene precisare che l’analisi Lazard si riferisce al mercato americano e quindi per sussidi si intendono quelli federali, ITC – Investment Tax Credit e PTC – Production Tax Credit).

Questi valori sono competitivi con i costi marginali operativi della generazione convenzionale con impianti nucleari, a gas e carbone.

Potrebbe interessarti anche: