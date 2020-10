Dal 1° ottobre 2020 la direzione del Gruppo sonnen è passata a Oliver Koch che, dopo 10 anni, succede a Christoph Ostermann, fondatore dell’azienda che oggi è uno dei principali produttori mondiali di sistemi di accumulo.

Oliver Koch è membro del Consiglio di Amministrazione ed è Chief Operating Officer (COO) di sonnen dal 2014, ha avuto un ruolo importante nello sviluppo dell’azienda costituita nel 2010 e ha guidato la produzione in serie standardizzata della sonnenBatterie, occupandosi in prima persona anche dell’espansione negli Stati Uniti e in Australia.

“Dopo oltre dieci anni di successi che si sono susseguiti a un ritmo incredibile, è giunto il momento di prendere nuove direzioni. sonnen ha raggiunto una posizione di leader nel mercato dell’energia e ha un forte posizionamento per il futuro. Con Oliver, sonnen ha acquisito un CEO che ha contribuito a costruire l’azienda, la conosce a fondo e la guiderà con successo nella prossima fase di crescita”, commenta Christoph Ostermann, fondatore di sonnen, che continuerà a supportare sonnen fino alla fine dell’anno come consulente.

“sonnen proseguirà la sua attuale strategia di crescita. Il nostro obiettivo era ed è quello di continuare a crescere e di rendere disponibili le nostre tecnologie per fornire energia pulita a un numero sempre maggiore di persone e a prezzi accessibili. Sono onorato di aver ricevuto la fiducia necessaria per continuare a realizzare la visione di Christoph e poter guidare l’incredibile team che ha costruito”, dice Oliver Koch.

Prima di entrare a far parte di sonnen, Oliver Koch ha ricoperto ruoli dirigenziali in diverse aziende come la statunitense Paramount Solar, acquisita da SolarCity nel 2013, e il Gruppo Bertelsmann, dove ha diretto unità operative negli Stati Uniti, in Australia e in Corea del Sud.

