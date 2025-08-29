INDICE n. 54 – Luglio-Agosto 2025

(48 documenti)

POLICY E INCENTIVI

La normativa statale per la produzione di energia da fonti rinnovabili

La disciplina statale vigente in materia di procedure autorizzative per le fonti rinnovabili, attraverso una ricognizione delle principali fonti normative e delle semplificazioni introdotte nel corso del 2024 e del 2025. A cura del Servizio Studi del Dipartimento Attività produttive della Camera.

Relazione sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’UE

Il Parlamento europeo presenta una visione per la sicurezza energetica, approvando, l’8 luglio, una relazione con tre richieste: investire in fonti nazionali e sostenibili, stringere partnership con fornitori energetici affidabili, sviluppare infrastrutture per garantire un mercato resiliente e integrato.

Amending Regulation (EU) 2021/1119 establishing the framework for achieving climate neutrality

La Commissione europea ha presentato il 2 luglio la sua proposta per ridurre del 90% le emissioni climalteranti entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990 e raggiungere la neutralità climatica nel 2050.

What’s new with national renewable targets? Not much

A luglio 2025 solo 22 Paesi hanno aggiornato i propri obiettivi nazionali per allinearli all’obiettivo di triplicare le installazioni di energia rinnovabile al 2030, di cui appena 7 al di fuori dell’Ue. Ad esempio, Germania e Italia non hanno apportato modifiche. I Paesi più in ritardo secondo Ember.

FONTI RINNOVABILI

EU Market Outlook for Solar Power 2025 – Mid-Year Analysis

Per la prima volta in dieci anni, SolarPower Europe stima che nel 2025 si installerà meno fotovoltaico in Europa rispetto ai dodici mesi precedenti, anche se il calo dovrebbe essere di lieve entità: -1,4% sul 2024 (64,2 contro 65,1 GW).

Renewable Power Generation Costs in 2024

Il 91% dei nuovi impianti a fonti rinnovabili commissionati nel 2024 ha fornito elettricità a costi inferiori rispetto alla più economica delle alternative fossili. Mediamente il fotovoltaico è risultato più economico del 41% rispetto alle fonti fossili meno costose. Report di Irena.

Seizing the Moment of Opportunity

Nel 2023 il 96% della nuova potenza fotovoltaica ed eolica onshore ha avuto costi di produzione dell’energia nettamente più bassi rispetto alle nuove centrali a carbone e a gas, secondo un report delle Nazioni Unite.

Finalmente Offshore

Mappatura di Legambiente: in Italia sono 93 i progetti di eolico offshore presentati per 74 GW. La maggioranza (88 progetti) di soluzioni galleggianti, con distanza dalla costa di circa 33 km; quelli a tecnologia fissa sono a circa 10 km. Puglia, Sicilia e Sardegna le regioni più interessate.

Solar Under Storm II

Casi di gravi danneggiamenti agli impianti fotovoltaici in aree soggette a fenomeni estremi. Le principali maggiori vulnerabilità di cui tenere conto, come rimediare e confronto con impianti che hanno resistito nelle stesse condizioni. Le raccomandazioni frutto del lavoro sul campo del Rocky Mountain Institute.

Spatial potential analysis and site selection for agrivoltaics in Germany

Studio del Fraunhofer ISE e dall’Università di Friburgo sul potenziale agrivoltaico della Germania, calcolato fra 500 e 7.900 GW. Il lavoro integra analisi geografiche con criteri economici e normativi per individuare i terreni più adatti a ospitare impianti fotovoltaici senza compromettere la produttività agricola.

Solar Mounting Systems Explained

Nell’Ue ci sono oltre 40 aziende produttrici di sistemi di montaggio per tutti i tipi di applicazioni fotovoltaiche, fisse o a inseguimento, che dominano il mercato interno. Quanto incidono sui costi dei progetti. Le raccomandazione per rafforzare il mercato in Europa. Report di SolarPower Europe.

Harmonised rules for the calculation of the carbon footprint of photovoltaic modules in the context of the EU Ecodesign Directive

Lo studio del Joint Research Centre della Commissione europea presenta un metodo standardizzato per calcolare le emissioni di CO2 sul ciclo di vita dei pannelli fotovoltaici, contribuendo così a promuovere l’innovazione e la differenziazione del mercato verso le tecnologie solari con minori impatti ambientali.

Performance improvement of vertically installed bifacial solar panels with adjustable reflectors optimized using the Taguchi method

Studio cinese sull’’uso di riflettori regolabili può aumentare di diversi punti percentuali le prestazioni dei moduli FV bifacciali installati in configurazioni verticali; restano molti aspetti da approfondire su costi e applicabilità in differenti aree climatiche e geografiche.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – luglio 2025

Nel periodo gennaio-luglio 2025 le rinnovabili elettriche hanno generato in Italia il 4% in meno di un anno fa, coprendo il 42,3% della domanda che è a -0,3% sul 2024. Fotovoltaico ed eolico insieme hanno prodotto 40,6 TWh, il 22,2% della domanda. Il termoelettrico cresce di circa 6 TWh.

Analisi trimestrale del sistema energetico italiano – I semestre 2025

Sono tornate a crescere nella prima metà del 2025 le emissioni (+1,3%), nonostante consumi energetici complessivi stazionari: gas +6%, petrolio -2%, elettricità più cara della Ue, generazione elettrica da rinnovabili -3% con il solo fotovoltaico in forte rialzo. Report Enea.

Le fonti rinnovabili

Nel 2023 le rinnovabili hanno coperto il consumo finale lordo di energia per il 19,6%, rispetto al 19,1% del 2022, ma sotto il 19,9% preventivato dal Pniec. Dati rinnovabili al 2023 su domanda elettrica, termica e trasporti, e confronto con gli obiettivi nazionali al 2030 a cura del Servizio Studi Camera dei Deputati.

Rapporto mensile Terna – giugno 2025

Nel primo semestre 2025 domanda stabile (+0,3%), rinnovabili in lieve flessione sul 2024: al 42% della copertura della domanda e al 48,9% della produzione nazionale. Il FV cresce del 23%, al massimo storico (22,1 TWh), e diventa la prima fonte pulita. In calo idroelettrico ed eolico.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

Il modello realizzativo delle comunità energetiche rinnovabili “CER pubbliche” in partenariato pubblico

Guida per le Pubbliche amministrazioni e gli operatori privati interessati alla costituzione di Comunità energetiche rinnovabili, in particolare nei casi in cui queste vengano realizzate e gestite attraverso forme di partenariato pubblico-privato (Ppp) o concessione.

Harnessing the future: Exploring digital twin applications and implications in renewable energy

Studio dell’Università di Sharjah sui gemelli digitali e la loro promessa di rivoluzionare la gestione delle energie rinnovabili. Ad oggi, però, restano strumenti limitati, a causa di carenze nei dati e mancanza di standard condivisi.

Universal Access to Clean Cooking in Africa

Nell’Africa subshariana quattro famiglie su cinque cucinano ancora con combustibili inquinanti come legna, carbone vegetale o letame, spesso su fuochi aperti o fornelli rudimentali. L’accesso universale a una cucina pulita, secondo la Iea, potrebbe però essere raggiunto entro il 2040.

Cleantech: Reducing Europe’s Strategic Dependence on China

Executive summary di un rapporto dell’Institut Montaigne che raccomanda di usare l’accesso al mercato europeo come leva industriale e negoziale per ridurre la dipendenza industriale dell’Unione Europea dalla Cina.

L’innovazione energetica motore del futuro

Crescono del 3,3% annuo nel 2023 i brevetti energetici ottenuti a livello globale. Per le sole tecnologie elettriche si conferma in testa l’accumulo, seguito da solare fotovoltaico, eolico, nucleare e idroelettrico. Aumenta il vantaggio della Cina, che stacca Corea del Sud e Stati Uniti. Un rapporto di I-Com.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Electricity Mid-Year Update 2025

Domanda di elettricità in continua crescita, fonti rinnovabili davanti al carbone, produzione record del nucleare, emissioni di CO2 del settore elettrico in leggero calo: tutte le previsioni dell’Agenzia internazionale dell’energia per il 2025-2026.

Analisi degli strumenti di sostegno alle fonti rinnovabili in termini di effetti sulla collettività

Analisi di Arera sui costi legati all’incentivazione delle rinnovabili nel 2024: sono stati di circa 8,9 mld €, contro i 7,1 mld € del 2023, a cui si aggiungono 368 milioni € per regimi speciali quali ritiro dedicato e scambio sul posto. Nel 2025 la stima è di circa 9,6 mld €, con valore stabile fino al 2031.

Acer and Ceer guidance on electricity distribution network planning

L’Europa ha necessità di reti di distribuzione più moderne e flessibili, in grado di integrare fonti rinnovabili distribuite e sistemi di accumulo connessi. Tale trasformazione richiede investimenti stimati in oltre 50 miliardi di euro l’anno entro il 2050.

Type and format of data and the methodology for TSOs’ and DSOs’ flexibility needs analysis

Nelle valutazioni nazionali sull’esigenza di flessibilità vanno distinte flessibilità di rete e di sistema. La prima è necessaria ad adattarsi alla disponibilità delle infrastrutture, la seconda è la capacità di adattare produzione e consumi ai segnali di mercato. Documento Acer.

Esiti del mercato elettrico del giorno prima nel biennio 2023-2024

Indagine Arera focalizzata sulle tecnologie rispetto alle quali è stato possibile calcolare, con alcune ipotesi semplificatrici e prudenziali, il costo marginale di breve termine, cioè cicli combinati a gas, eolico e fotovoltaico. Si ipotizzano “prezzi artificiosi” sul MGP.

European electricity market summary: Q2 2025

Nel terzo trimestre dell’anno i prezzi dell’energia elettrica in Europa potrebbero toccare nuovi record al ribasso, soprattutto nelle aree con la maggiore produzione da fotovoltaico. Dati e previsioni di Montel (report da scaricare con registrazione).

Private Wires. Policy Statement

In Irlanda sarà possibile realizzare in proprio le connessioni tra produzione e utenze: più facile fare autoconsumo e ricariche per veicoli elettrici. Il documento che delinea la riforma.

Destabilizing Power Grid and Energy Market by Cyberattacks on Smart Inverters

Studio australiano sui rischi connessi ai milioni di inverter fotovoltaici collegati a internet. Una vulnerabilità circoscritta oppure sfrutabile per attacchi alla rete elettrica. Quanto è concreta questa minaccia?

ACCUMULI E IDROGENO

Powering the shift: Key recommendations for a grid-friendly scale up of battery collocation in EV charging points

La co-locazione di sistemi di accumulo a batteria con i punti di ricarica per veicoli elettrici è considerata da European Distribution System Operators (E.DSO) una delle soluzioni più promettenti per affrontare i colli di bottiglia della rete e favorire la diffusione della mobilità elettrica.

The Optimal Timing of Storage Additions to Solar Power Plants

Studio del Rochester Institute of Technology che fissa tra il 2027 e il 2032 la finestra temporale di massima redditività per il retrofit dello storage in impianti fotovoltaici di scala utility. Aggiungere batterie a un impianto FV 5-10 anni dopo l’entrata in esercizio può aumentare i ricavi fino all’81%.

3E analysis and multi-objective optimization of a novel isobaric compressed air energy storage system with a gravity-enhanced air storage reservoir

Progetto di accumulo ad aria compressa (sistema adiabatico –AA-Caes) di lunga durata messo a punto da un gruppo di ricercatori della Northeast Electric Power University in Cina. Calcolati efficienza e periodo di ammortamento.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

Energy Efficiency Report 2025

L’Italia è tra i Paesi con intensità energetica minore in Europa: al 5° posto nel rapporto tra consumo lordo di energia e Pil. Ma stiamo perdendo terreno sugli altri Paesi Ue. Gli investimenti italiani non sono in linea con gli obiettivi 2030, irraggiungibili senza nuove politiche, secondo l’Energy&Strategy del Politecnico di Milano.

Guidance on new or substantially modified provisions of the recast Energy Performance of Buildings Directive

Il 30 giugno la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di documenti per supportare gli Stati membri nell’implementazione della direttiva Epbd, che va recepita negli ordinamenti legislativi nazionali entro maggio 2026.

2025 European heat pump market report

Sintesi del rapporto dell’European Heat Pump Association sull’andamento del mercato delle pompe di calore nel 2024: in Europa sono state vendute circa 2,31 milioni di pompe di calore, il 22% in meno rispetto al 2023. È il secondo anno consecutivo di contrazione.

Vademecum, la transizione energetica e la sicurezza dell’abitare

Per applicare al meglio la direttiva Ue Case green serviranno anche capitali privati e bisognerà definire le modalità di incentivazione economica, come nel caso di crediti fiscali, mutui a tasso agevolato e prezzari che evitino rincari artificiosi. Documento di Confabitare.

Programmes and policies to support SMEs regarding energy audits

L’Agenzia tedesca per l’Energia, nell’ambito del progetto LEAPto11, inserisce l’Italia tra i dieci Paesi che hanno implementato misure di sostegno alle Pmi verso gli strumenti di efficienza energetica, rimarcando anche un progetto Enea su formazione e sensibilizzazione.

L’obbligo di diagnosi energetica

Secondo l’Enea, dal 2015 al 2024 sono state raccolte sul portale “Audit 102” circa 40.000 diagnosi energetiche, riscontrando oggi una certa inversione di tendenza culturale tra grandi imprese ed energivori, che ora considerano questo strumento come un’opportunità di efficienza.

The impact of air conditioning on residential electricity consumption across world countries

Studio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e altri 5 istituti sul raffrescamento domestico con condizionatori: arriverà al 6% della domanda globale di elettricità entro il 2050, con un raddoppio o una triplicazione dei consumi e delle emissioni attuali.

Rapporto sugli energy manager in Italia (nomine 2024)

Secondo la Fire, a fine 2024 si registrano 2.571 energy manager nominati, di cui 1.752 presso soggetti obbligati e 819 presso soggetti non obbligati. Si rileva così un trend di crescita del +4% rispetto ai dati del 2020.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Analisi degli aspetti tecnici, economici e normativi funzionali allo sviluppo della filiera CCUS

Studio del Mase che fornisce un’analisi degli aspetti tecnici, economici e regolatori per sviluppare la filiera della tecnologia della cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio (Ccus) in Italia.

Global Methane Tracker 2025

Il settore dei combustibili fossili contribuisce per quasi un terzo delle emissioni globali di metano derivanti dall’attività umana; le emissioni di metano del settore energetico restano al di sopra dei 120 milioni di tonnellate all’anno. Le stime Iea indicano valori molto superiori rispetto ai report ufficiali.

CLIMA ED EMISSIONI

Sky polluters, time to chip in… Citizens, time to cash in!

Nel 2026 la Commissione europea rivedrà il sistema di scambio delle emissioni EU ETS: simulazione con 4 potenziali strategie alternative su come l’Ue potrebbe rivedere le regole sull’aviazione per tagliare di più le emissioni e raccogliere fondi. Analisi di Carbon Market Watch.

Obligations of States in respect of climate change

Uno storico parere della Corte internazionale di giustizia obbliga anche chi non aderisce all’accordo di Parigi a contrastare i cambiamenti climatici.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

Electric Vehicle Outlook 2025

Executive summary di un rapporto di BNEF su presente e futuro del mercato mondiale dei veicoli elettrici, le cui vendite hanno raggiunto livelli record nel 2025. Quest’anno le immatricolazioni globali di auto elettriche supereranno 22 milioni di unità, pari a circa un quarto del mercato mondiale.

Europe’s automotive industry at a crossroads

Il comparto automotive europeo potrebbe mantenere i livelli di occupazione, tornando a produrre 16,8 milioni di auto/anno, come nel picco post crisi 2008. Ma, secondo T&E, Bruxelles deve mantenere intatto l’obiettivo di sole auto a zero emissioni dal 2035 e rafforzare le politiche industriali e di stimolo della domanda.

Buying electric. How shippers can drive the transition to zero-emission trucking

Per ridurre le emissioni nel trasporto su strada, non basta elettrificare i camion: serve che le grandi aziende committenti richiedano trasporti a zero emissioni. Il nuovo studio di T&E.

