Documenti & Report su QualEnergia.it – n. 38

POLICY E INCENTIVI

Testo di compromesso finale in vista di un accordo su Net Zero Industry Act

Sulla proposta di regolamento Nzia Parlamento e Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio. Il Consiglio aveva approvato la sua posizione sul testo a metà dicembre, quasi un mese dopo il Parlamento; ora entrambe le istituzioni dovranno adottare formalmente il provvedimento.

Il governo del sistema, la chiave per la transizione

Studio Althesys sull’importanza di una strategia coordinata per rinnovabili, storage e reti per la decarbonizzazione in Italia di medio e lungo termine. Stima degli extra costi per il ritardo di alcune misure. Si richiede un Comitato Esecutivo ad hoc.

Dl Energia, legge di conversione in Gazzetta

Il 7 febbraio è stato pubblicato in G.U. il testo coordinato del decreto-legge, il 181/2023, come modificato dal Parlamento, con molte norme sull’energia e le rinnovabili.

Regole operative decreto CER

Il documento Mase-Gse che disciplina l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi per comunità energetiche e autoconsumatori collettivi.

Decreto ministeriale Incentivi PNRR Agrivoltaico avanzato

In vigore dal 14 febbraio il decreto con gli incentivi per sviluppare sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale. Ora si attende l’uscita delle regole operative Gse-Crea per poi procedere con il primo bando.

Decreto Milleproroghe (dl 215/2023)

Approvato in via definitiva il 21 febbraio. Tra le misure di interesse, la proroga a tutto il 2024 delle semplificazioni per il fotovoltaico nelle strutture turistiche.

Towards an ambitious Industrial Carbon Management for the Ue

La Ue punta a utilizzare le tecnologie per catturare e rimuovere la CO2 come parte della soluzione per raggiungere i suoi obiettivi climatici al 2040-2050. Si parla soprattutto di Carbon Capture and Storage (CCS), anche nella sua variante con le biomasse, ma è una strada rischiosa per tempi e costi.

Europe’s 2040 climate target and path to climate neutrality by 2050 building a sustainable, just and prosperous society

Raccomandazione della Commissione europea, pubblicata il 6 febbraio, su come l’Europa deve puntare a ridurre del 90% le emissioni di CO2 entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990, nel suo percorso verso il Net Zero al 2050.

Will Europe’s new Standard help or hinder Green Bond Market growth?

La scarsa disponibilità dei green bond emessi dall’Ue ad allinearsi all’Eugbs (European green bond standard) solleva preoccupazioni sulla sua utilizzabilità, che potrebbe invece promuovere e rafforzare la credibilità del mercato delle obbligazioni verdi.

FONTI RINNOVABILI

Not Made in China: the US$ 6 trillion cost of shifting the world’s clean-tech manufacturing hub

Quanto costerebbe per il resto del mondo eliminare gli acquisti di tecnologie pulite prodotte in Cina? La spesa salirebbe di 6mila mld $ tra il 2023 e il 2050, con un aumento dei costi del 20%. Il successo di un’economia globale a zero emissioni può venire solo dalla collaborazione internazionale, secondo Wood Mackenzie.

Scacco Matto alle rinnovabili 2024

In Italia strada in salita per i grandi impianti a fonti rinnovabili “schiacciati” da ritardi, lungaggini autorizzative, conteziosi e da una normativa troppo vecchia e inadeguata ferma al 2010. I dati al 2023 e l’aggiornamento della mappa dei casi simbolo dei blocchi agli impianti. A cura di Legambiente.

Communication on the potential of applied PV in the European Union: Rooftops, reservoirs, roads

Il lavoro del JRC evidenza anche la necessità di un uso multiplo dello spazio per far crescere il fotovoltaico. Le tre soluzioni proposte, cioè FV su edifici, galleggiante su bacini idro e nelle barriere stradali, potrebbero aggiungere in teoria 1.120 GW.

Eolico Offshore Galleggiante: Opportunità nel percorso di decarbonizzazione e ricadute industriali per l’Italia

Nel 2050 l’eolico rappresenterà fino al 23% dell’elettricità totale generata e il 10% verrà dall’offshore. Necessaria l’installazione di 20 GW di eolico galleggiante, sebbene il potenziale sia dieci volte maggiore. Le positive ricadute su territorio, economia e occupazione secondo The European House-Ambrosetti.

Enhancing land use: Integrating bifacial PV and olive trees in agrivoltaic systems

Le potenzialità dell’agrivoltaico tramite simulazioni al computer su un ipotetico impianto a Jaén (cittadina nel sud della Spagna, in Andalusia), con filari di moduli bifacciali installati in diverse configurazioni di altezza e inclinazione, integrati con coltivazioni intensive di tre varietà di olivo.

Wind-solar technological, spatial and temporal complementarities in Europe: A portfolio approach

Studio di varie università europee sui potenziali benefici dell’integrazione spaziale di FV ed eolico tra i Paesi europei su scala oraria, giornaliera e mensile. La loro combinazione e l’integrazione di regioni con modelli di generazione diversi ottengono il migliore equilibrio possibile.

Design Study on the Parameters Influencing the Performance of Floating Solar PV

Per avere il massimo raffrescamento dei moduli negli impianti galleggianti, e una resa maggiore in termini energetici, bisogna installare i pannelli con inclinazione di 0° a 1,5 metri dalla superficie dell’acqua. I risultati di nuove simulazioni eseguite con la fluidodinamica computazionale.

Assessing the impact of PV panel climate-based degradation rates on inverter reliability in grid-connected solar energy systems

Le condizioni climatiche (temperatura ambientale, umidità, irraggiamento solare) possono avere effetti rilevanti sulle prestazioni dell’elettronica di potenza negli impianti FV, in particolare sugli inverter. Uno studio dell’università belga di Hasselt ha condotto delle simulazioni in tre località differenti.

Solar photovoltaic waste and resource potential projections in Australia, 2022–2050

Studio dell’Università del Nuovo Galles del Sud circa i flussi futuri di rifiuti fotovoltaici in Australia e come i materiali recuperati tramite il riciclo potrebbero contribuire a coprire il fabbisogno di materie prime nella produzione di nuovi moduli, offrendo più sicurezza nell’approvvigionamento dei materiali.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – gennaio 2023

A gennaio i consumi di energia elettrica in Italia sono stati superiori del 2,1% su gennaio 2023 (-2,4% su gennaio 2022). La richiesta è soddisfatta per il 33,7% da rinnovabili. Forte calo del termoelettrico (-13,6%). Record di generazione di eolico e FV per il mese di gennaio.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

European Climate Investment Deficit Report – An investment pathway for Europe’s future

Rapporto di Climate Economics (I4CE) sugli investimenti addizionali necessari a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue al 2030. Ne manca ancora la metà, cioè circa 406 mld €/anno, pari al 2,6% del Pil dell’Unione.

Reducing the Cost of Capital Strategies to unlock clean energy investment in emerging and developing

Rapporto Iea sui maggiori costi del capitale per le rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo rispetto ai Paesi più ricchi, e in cui si illustrano alcune possibili strategie per sbloccare gli investimenti nelle rinnovabili nelle economie emergenti e in via di sviluppo.

Blended finance key to bridging the energy gap in developing countries

Rapporto IEEFA e della società di consulenza auctusESG sull’uso di capitali pubblici e privati in partenariato per finanziare progetti di rinnovabili su piccola scala per ridurre la povertà energetica nei Pvs e ampliare l’accesso all’energia pulita.

Road to Net Zero – Bridging the green investment gap

Lo studio dell’Institut Rousseau stima gli investimenti e la spesa pubblica necessari per decarbonizzare l’economia dell’Unione europea entro il 2050.

Comunità energetiche rinnovabili

Il punto della situazione sulle CER in Italia a inizio 2024. Un documento realizzato da Legambiente in collaborazione con il Gse e presentato nell’ambito della campagna “BeCome – dai borghi alle comunità energetiche”.

Guidelines on Community Heating and Cooling

Le linee guida di REScoop UE per fornire un’introduzione al mondo del riscaldamento e del raffreddamento rinnovabile gestito dai cittadini. Cosa sono e come funzionano queste iniziative di comunità, con alcuni consigli su come replicare gli esempi di successo.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Distinct roles of direct and indirect electrification in pathways to a renewables-dominated European energy system

Uno scenario curato dall’Istituto Potsdam prospetta l’economia Ue al 2050 basata sull’elettrificazione diretta per una quota che va tra il 42 e il 60% degli usi energetici, mentre l’elettrificazione indiretta, attraverso idrogeno e combustibili di sintesi, sarà tra il 9 e il 26% del totale, definendo ovviamente i settori più idonei.

Audizione Terna sul Sistema Energetico Italiano

Il Tso punta ad aggiungere 16,6 GW di capacità di interconnessione e 94 GWh di storage. Intanto a fine 2023 le richieste di connessione in alta tensione per FV ed eolico sono arrivate a 328 GW. Audizione informale (13 febbraio) presso la commissione Ambiente e Lavori pubblici del Senato.

Autoconsumo: un modello evolutivo ancora valido?

Considerazioni sul rapporto tra autoconsumo di energia e comunità energetiche: evoluzione, benefici, numeri del 2023 e del primo trimestre 2024. Un documento a cura di Marco Pezzaglia.

European Electricity Review 2024

Tutti i dati e le tendenze elaborati da Ember per il settore della produzione elettrica Ue nel 2023, con un focus sulla crescita delle fonti rinnovabili e sul declino di carbone e gas.

Elettricità: arrivano le tutele graduali

Un position paper di Ref. Ricerche che analizza il Servizio a Tutele Graduali (STG), un tentativo di fornire una protezione al consumatore, ma pensato per migrare i clienti verso fornitori che investono nell’auspicio di mantenerli alla scadenza del servizio.

Newsletter mensile GME (febbraio 2024)

A gennaio 2024 il Pun è sceso ancora, attestandosi a 99,16 €/MWh (-16,30 €/MWh su dicembre), il valore più basso da luglio 2021.

ACCUMULI E IDROGENO

Batteries Not Excluded: Getting the insurance market on board with BESS

Rapporto di una società assicurativa nel settore delle rinnovabili che analizza 12 anni di dati sui guasti ai sistemi di storage (BESS), evidenziando rischi e possibili rimedi per gestire e mitigare l’impatto di tali guasti sugli operatori e sulle compagnie che sottoscrivono polizze assicurative nel settore.

Formulating Electron Beam-Induced Covalent Linkages for Stable and High-Energy-Density Silicon Microparticle Anode

Usando il silicio come materiale anodico e un elettrolita polimerico in gel, dei ricercatori sudcoreani hanno sviluppato una piccola batteria al litio con elevata densità energetica, che potrebbe rivoluzionare la tecnologia dei veicoli elettrici.

Over the rainbow: Why understanding full value-chain carbon intensity is trumping the colour of hydrogen

Secondo Wood Mackenzie il futuro dell’idrogeno a basse emissioni dipenderà dall’introduzione di regolamenti e sovvenzioni a livello globale che si concentrino sull’intensità di CO2 dell’idrogeno prodotto, piuttosto che sulla sua fonte o processo produttivo, tipicamente identificati con una serie di colori.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

La Piattaforma “cessione crediti”: come funziona, quando si utilizza

Tutte le istruzioni aggiornate dall’Agenzia delle Entrate su come usare la piattaforma per comunicare e accettare le cessioni dei crediti fiscali, connessi ai bonus edilizi e ad altre agevolazioni.

Dati Enea Superbonus (gennaio 2024)

A fine gennaio 2024 si contavano 107 miliardi di euro di investimenti complessivi per interventi edilizi ammessi alla maxi detrazione fiscale (che dal 1° gennaio di quest’anno è scesa dal 110%-90% al 70%). Sono 4,4 mld € in più rispetto ai 102,7 registrati a fine dicembre 2023.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Passive Investing in a Warming World

La transizione energetica comincia a lasciare il segno sui mercati azionari. I combustibili fossili, un tempo motore primario dei rendimenti degli indici, stanno diventando una parte sempre più rischiosa e speculativa dei portafogli azionari passivi. Analisi dello IEEFA.

On Thin Ice: Norway’s fossil ambitions and the Eu’s green energy future

I progetti di estrazione di petrolio e gas esistenti nell’Ue e nei suoi principali Paesi fornitori, insieme ai volumi già contrattualizzati, sono sufficienti per soddisfare il calo della domanda europea in scenari allineati allo scenario +1,5 °C: la domanda di gas nel Vecchio continente diminuirà del 32% entro il 2030.

CLIMA ED EMISSIONI

Risks from misalignment of banks’ financing with the EU climate objectives

Rapporto della Bce sull’esposizione ai rischi climatici delle maggiori banche della zona euro e sui modi per mitigare tali rischi. Il 90% delle 95 maggiori banche dell’area non è allineato riguardo ai prestiti concessi in relazione agli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

(In)Sufficiency of industrial decarbonization to reduce household carbon footprints to 1.5°C-compatible levels

La tecnologia, da sola, ci può salvare? O servirà anche porre fine agli sprechi consumistici? Risponde una dottoranda olandese in ecologia industriale che ha pubblicato sulla rivista Sustainable Production and Consumption una ricerca sul tema, che si focalizza soprattutto sui paesi europei.

Critical transitions in the Amazon forest system

La Foresta Amazzonica è sempre più sotto stress per l’aumento di temperature, siccità estrema e disboscamento. Entro il 2050, dal 10 al 47% dell’area sarà esposto a fattori che potrebbero innescare transizioni ecosistemiche a cascata ed esacerbare il cambiamento climatico regionale. Uno studio dal Brasile.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

Europeʼs BEV market defies odds but more affordable models needed

Secondo Transport & Environment i costruttori auto europei puntano troppo sui Suv, mentre langue l’offerta di modelli più piccoli ed economici. Una strategia industriale che rallenta la diffusione di massa dei veicoli elettrici e lascia spazio alla concorrenza cinese di vetture a basso costo.

L’elettrificazione del trasporto merci in Italia

Come le amministrazioni comunali dovrebbero incentivare la circolazione dei furgoni elettrici in città? Un webinar organizzato da ANCI in collaborazione con MOTUS-E, Fitconsulting e Zero Emission Trucks Italia (ZET Italia) che si è tenuto il 22 febbraio (durata: 2 h).

