L'iniziativa parte da Kyoto Club. Le pratiche raccolte saranno promosse con convegni e pubblicazioni. I primi risultati usciranno nella primavera/estate 2020.

La digitalizzazione è un’opportunità reale di sviluppo sostenibile? Chi ha approfittato dei piani governativi Industria/Impresa 4.0 sta ottenendo benefici anche in termini di efficienza energetica? E perché la “digital transformation” rappresenta un’importante occasione differenziante per le aziende anche in termini di “green economy”?

Con l’obiettivo di fare sistema e di rendere replicabili gli interventi virtuosi già messi a processo da alcune realtà produttive del nostro Paese, il Gruppo di Lavoro “Efficienza Energetica” di Kyoto Club lancia un sondaggio rivolto alle imprese.

Le imprese potranno raccontare la loro esperienza “digital e green” – spiega la no profit – o avvicinarsi all’opportunità della trasformazione digitale come leva di sviluppo, se ancora non lo avessero fatto.

Le pratiche raccolte saranno valorizzate e promosse con convegni e pubblicazioni.

I primi esiti – fa sapere una nota stampa dell’associazione – verranno resi noti a partire dalla primavera/estate 2020.

Potrebbe interessarti anche: