È possibile da oggi, attraverso il link https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti “Ecobonus” https://ecobonus2021.enea.it/ e/o “Bonus casa” https://bonuscasa2021.enea.it/ con fine lavori nel 2021.

Il termine per trasmettere i dati all’ENEA – rende noto l’agenzia nell’annunciarlo – è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1° gennaio e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, in corrispondenza con la data di messa on line del sito.

All’ENEA debbono essere inviati i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per “Ecobonus”, “Bonus facciate” e “Bonus casa”. In particolare:

• i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati Bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere inseriti sulla sezione Ecobonus;

• i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti sulla sezione Bonus casa.

Per eventuali quesiti ed approfondimenti di natura tecnica e procedurale, ENEA ha reso disponibili sul sito https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html la normativa di riferimento e una serie di strumenti informativi in costante aggiornamento:

• “Vademecum” dedicati alle diverse tipologie di interventi incentivati

• Risposte alle domande più frequenti (FAQ)

• FAQ di natura informatica

• Guide dell’Agenzia delle Entrate

• “Guida rapida ENEA”

I Vademecum e le FAQ Ecobonus sono stati appena aggiornati in accordo con il quadro normativo recente, tra cui l’entrata in vigore del DM “Requisiti” 6 agosto 2020 che definisce “i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

Inoltre per quesiti di natura tecnica e procedurale è possibile rivolgersi al Servizio di Consulenza a cura del Gruppo di lavoro ENEA che si occupa anche dei meccanismi di sostegno e degli aspetti normativi e regolatori. I quesiti possono essere inviati esclusivamente il lunedì e il mercoledì, dalle 12 alle 15, cliccando sui link della pagina https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/contatti/quesiti-di-natura-tecnico-procedurale.html.