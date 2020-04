È disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it (e qui in basso) il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, prevista dal Decreto Liquidità (vedi QualEnergia.it), che il beneficiario (impresa, artigiano, lavoratore autonomo o professionista) dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al Confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

(Si veda anche la raccolta di QualEnergia.it con tutti i provvedimenti presi per fronteggiare l’emergenza Covid-19

