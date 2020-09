Quasi 800 milioni di euro con cui finanziare i progetti di FCA nell’auto “alla spina”: a tanto ammonta la cifra finora stanziata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la svolta elettrica del colosso automobilistico italoamericano.

Nei giorni scorsi, informa una nota, la Bei ha concesso una linea di credito da 485 milioni di euro che coprirà una buona fetta (il 75%) degli investimenti pianificati da FCA a Pomigliano e Torino nel periodo 2020-2023.

In particolare, i finanziamenti supporteranno una nuova linea per la produzione di veicoli ibridi plug-in nello stabilimento campano di Pomigliano.

Inoltre, la linea di credito finanzierà le attività di ricerca e sviluppo per l’elettrificazione e le tecnologie di guida autonoma, condotte principalmente nei laboratori FCA di Torino.

E prima dell’estate, aggiunge la nota della Bei, la banca aveva finalizzato con FCA un’altra operazione da 300 milioni per sostenere gli investimenti nell’elettrico nel periodo 2019-2021, con particolare riguardo alla produzione di vetture plug-in a Melfi (in Basilicata) e Mirafiori (in Piemonte).

Ricordiamo che lo scorso giugno FCA aveva sottoscritto anche una linea di credito da 6,3 miliardi di euro, a tre anni, con Intesa Sanpaolo, garantita dallo Stato e destinata agli investimenti nazionali del gruppo auto.

Potrebbe interessarti anche: