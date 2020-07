Per le aziende del settore delle rinnovabili, dell’efficienza energetica e della mobilità elettrica che stanno pensando ad una campagna pubblicitaria per dare una spinta alla ripartenza, questo potrebbe essere il momento giusto.

Infatti, mentre già il decreto Cura Italia (Dl 18/2020) aveva potenziato gli incentivi fiscali per chi investe in pubblicità, il decreto Rilancio (Dl 34/2020), già in vigore dallo scorso 20 maggio e attualmente in fase di conversione in legge, ha incrementato ulteriormente il “bonus pubblicità“, portando il credito di imposta dal 30 al 50% del valore degli investimenti effettuati.

Lo sgravio è riservato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online – come QualEnergia.it – e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione per l’accesso al credito può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2020; restano comunque valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020.

La misura è all’articolo 186 del decreto Rilancio.

Anche nel 2020 QualEnergia.it si conferma il portale sull’energia più letto in Italia, con circa 2,6 milioni di visitatori unici (430mila/mese) e oltre 4,8 milioni visualizzazioni nei primi sei mesi dell’anno, in forte incremento sul 2019.

