L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha stilato un vademecum (vedi più sotto., link in basso per scaricarlo) per lavorare rispettando le misure di sicurezza contro il coronavirus Covid 19, un documento a supporto dei coordinatori della sicurezza in cantiere e delle altre figure interessate alla gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, quali committenti, datori di lavoro, direttori tecnici, preposti, direttori dei lavori:

Qui il link per il download.

Avevamo pubblicato qui il protocollo in 13 punti sottoscritto da Governo e sindacati per contrastare e prevenire la diffusione del nuovo virus nei luoghi di lavoro.

