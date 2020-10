Una casa unifamiliare che rispetta e rispecchia la natura, senza rinunciare alle moderne esigenze abitative: la nuova abitazione della famiglia Zwicklhuber a Kremsmünster, in Austria realizzata da holzius, società specializzata in costruzioni moderne in legno e in pareti in legno massiccio non trattato raccordati con una tecnica brevettata, senza uso di colle e parti metalliche.

L’abitazione, su un unico livello, ha una superficie di 131 mq e presenta lungo tutto il perimetro esterno una cornice cromata che riflette il cielo e la natura intorno.

Il terreno per l’edificazione era disponibile da tempo dato che appartiene alla famiglia Zwicklhuber da più generazioni.

All’interno, gli ambienti – soggiorno, cucina, bagno, camera da letto, studio – sono privi di barriere, le pareti e il soffitto in legno massello di abete rosso naturale sono a vista e il pavimento è in calcestruzzo levigato. La facciata esterna è rivestita di intonaco. La casa si apre principalmente a sud e a ovest con spaziose facciate in vetro.

Nello stabilimento a Prato allo Stelvio, holzius ha lavorato agli elementi per il tetto e per le pareti (spessore di 180 mm per l’esterno e di 120mm negli interni) che sono costituiti da tavole in legno massello di forma rettangolare, allineate verticalmente e giuntate a pettine.

I diversi strati sovrapposti sono a loro volta raccordati tra loro mediante tasselli in legno massello giuntati a coda di rondine. L’intera superficie degli elementi è realizzata in legno puro, non trattato e non sottoposto ad alcuna azione chimica durante l’intero processo produttivo.

Il legno massello, oltre a trasmettere la sensazione di vivere nella natura, garantisce standard di salubrità eccellenti legati alle proprietà di rallentamento del battito cardiaco e di minore propensione alle infiammazioni proprie delle essenze legnose non trattate impiegate da holzius, alla bassa conducibilità termica che consente di raggiungere elevati livelli di comfort bioclimatico e alla capacità del legno massiccio non trattato di regolare automaticamente l’umidità, assorbendola dall’ambiente quando in eccesso e cedendola di nuovo nei periodi più asciutti.

