Alla fiera di Bolzano, Viessmann presenta le sue soluzioni innovative, ecologiche ed efficienti per la climatizzazione estiva e invernale in ambito residenziale.

In esposizione alla Klimahouse 2020 di Bolzano (22-25 gennaio) le soluzioni invernali ed estive di Viessmann.

Un focus particolare a Klimahouse sarà sui sistemi ad aria utilizzati nelle moderne case in legno a basso consumo energetico: sistemi di ventilazione meccanica controllata, deumidificatori, sistemi completi di distribuzione e trattamento dell’aria, il tutto gestito da sistemi di regolazione in grado di assicurare un controllo ottimale della qualità dell’aria, della temperatura e dell’umidità negli ambienti residenziali, commerciali e industriali.

La già vasta gamma di pompe di calore Vitocal di Viessmann si arricchisce della nuova Vitocal 100-A, versione aria-acqua monoblocco con gas refrigerante ecologico R32 per installazione esterna che assicura un importante risparmio di spazio all’interno dell’edificio.

Sempre più ricca anche la gamma di sistemi di riscaldamento radiante: in esposizione a Klimahouse il pannello bugnato Super e il nuovo modello Velcro.

Sarà poi presentata la proposta di impianto fotovoltaico completo, composto dal nuovo modulo FV Vitovolt 300 M-WA, dalla batteria di accumulo e dal nuovo Hybrid Inverter.

Uno spazio importante è dedicato alle soluzioni di electric mobility “targate” Viessmann, tra cui le colonnine di ricarica per auto elettriche EVE MINI – nate sotto l’egida di Digital Energy Solution, la joint venture tra Viessmann e BMW, e presentate durante la scorsa edizione della fiera – e le nuove pensiline fotovoltaiche.

Il forte orientamento di Viessmann verso le soluzioni di produzione di energia a favore della mobilità elettrica trova ulteriore conferma nella ormai salda partnership con il Panasonic Jaguar Racing Team nella competizione dedicata alle monoposto elettriche Formula E.

A Klimahouse saranno infine presenti anche le soluzioni per la centrale termica di condomini, alberghi o attività commerciali e produttive: dalle caldaie a basamento a gas a quelle a legna, fino ai cogeneratori.

Ecco più nel dettaglio alcuni dei prodotti che Viessmann presenterà a Klimahouse 2020 (settore CD – stand D26/06):

Pompa di calore Vitocal 100-A

È la nuova pompa di calore idronica per installazione esterna, in grado di garantire la massima efficienza in tutte le stagioni dell’anno in spazi compatti.

Adatta per le maggiori applicazioni in ambito residenziale, grazie all’ampia gamma di taglie da 6 a 16 kW e alla possibilità di realizzare impianti di maggiore potenza fino a 7 unità a cascata, ad esempio per impianti condominiali.

Dotata di tecnologia full inverter a gas frigorifero ecologico R32, è la soluzione ideale per la climatizzazione estiva e invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, con rendimenti al vertice di categoria.

Il rivestimento superficiale “gold fin” dello scambiatore evita la corrosione e riduce i tempi di sbrinamento poiché favorisce il rapido deflusso della condensa: una soluzione che rende questa pompa di calore più affidabile ed efficiente rispetto a prodotti tradizionali.

Con una temperatura di mandata di 60 °C garantita fino a -8°C di temperatura esterna, Vitocal 100-A soddisfa esigenze di riscaldamento e acqua calda sanitaria anche in zone climatiche rigide. Per tali installazioni, la versione “AF” (Anti-Freeze) ha in dotazione una coppia di resistenze antigelo per preservare lo scambiatore a piastre e favorire il deflusso della condensa alla vasca di raccolta inferiore. È in ogni caso di serie su tutte le versioni la funzione di attivazione di un’eventuale caldaia di supporto: ciò rende Vitocal 100-A adatta alla realizzazione di impianti ibridi, sia su nuovi impianti sia su riqualificazioni energetiche. La pompa di calore è in grado di sfruttare al meglio un eventuale esubero di corrente prodotta da un impianto fotovoltaico per produrre acqua calda o refrigerata in funzione della disponibilità di corrente gratuita autoprodotta.

Gamma di sistemi radianti

Viessmann offre sistemi radianti per nuove costruzioni e/o riqualificazioni energetiche.

La soluzione Super è una gamma di pannelli radianti a pavimento che si caratterizza per la bassa inerzia termica, per gli spessori ridotti e per l’elevata resistenza meccanica; il materiale in polisterene ad alta densità addizionato con grafite permette una rapida messa in esercizio dell’impianto e assicura un costante comfort nell’ambiente sia in funzionamento di riscaldamento sia di raffrescamento.

Pannello radiante piano con relativo tubo Velcro: realizzato in polistirene espanso utilizzabile sia per riscaldamento che raffrescamento, il nuovo sistema Velcro composto da pannello piano e tubo si caratterizza per l’estrema velocità e flessibilità di posa senza l’ausilio di eventuali attrezzature o clips di aggancio. Questo grazie al film di rivestimento in “tessuto tipo loop” da circa 0,45 mm posto sul lato superiore del pannello in cui sono anche riportate le linee guida per la posa della tubazione a una distanza pari a 50 mm e allo strato esterno “tipo strappo” posto sulla parte esterna della tubazione.

Centralina di regolazione modello 2701 e relative espansioni per sistemi radianti caldo-freddo: gestisce i circuiti miscelati a servizio dell’impianto radiante ed eventualmente uno o più circuiti diretti (es. alta temperatura), fino a 16 zone con diverse modalità di funzionamento, programmazione oraria su base settimanale, distinte per riscaldamento e raffrescamento, fasce di programmazione oraria su base settimanale per deumidificazione ed eventuale rinnovo, logiche di sicurezza come antigelo zone, antigelo mandata, controllo sulle alte e basse temperature.

La centralina si occupa delle risorse energetiche in modalità attivazione caldo/freddo e stagionalità.

Sistemi completi di distribuzione dell’aria VITOVENT e EBOX

Sistemi con tubazioni a canale circolare a doppia parete in HDPE con trattamento antibatterico e antistatico, plenum di distribuzione, cassette e terminali per griglie, griglie tipo DESIGN e EGA ONE.

Modulo Vitovolt 300 M-WA

Il nuovo pannello fotovoltaico monocristallino ad alta efficienza, che consente di raggiungere potenze superiori anche del 25% rispetto ai moduli tradizionali: shingle interconnection è infatti l’innovativo metodo di taglio e saldatura delle celle FV, utilizzato per la costruzione del pannello per ridurre lo spazio inattivo tra le celle, in grado così di raggiungere potenze di 350 Wp.

Il modulo Vitovolt 300 M-WA garantisce una resa migliore sia in caso di ombreggiamento sia di temperature elevate, oltre a offrire notevoli vantaggi legati alla riduzione dello spazio e dei costi di installazione. Adatto a installazioni sia in ambito residenziale sia commerciale e industriale. Disponibile in tre versioni – Standard, Black Frame e All Black – è caratterizzato da componenti costruttivi che mirano a limitare la perdita di potenza all’innalzarsi della temperatura ambientale, migliorandone le prestazioni anche in casi di applicazione in condizioni climatiche estreme.

Hybrid Inverter

Inverter ibridi e ideali per l’ambito residenziale. Disponibili in tre taglie da 3 e 5 kW, consentono di stoccare in batteria l’eccesso di energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, che può essere rilasciata per alimentare i carichi dell’abitazione.

In caso di blackout, la funzione UPS – Uninterrupted Power Supply Feature – consente di alimentare alcuni carichi preferenziali con l’energia immagazzinata nella batteria. Le batterie abbinabili agli Hybrid Inverter sono le LG Chem a bassa tensione e le BYD B-Box Pro, con capacità comprese tra 3,3 e 13 kWh. Incluso nella fornitura dell’Hybrid Inverter, l’energy meter, indispensabile per consentire al dispositivo di scaricare e caricare la batteria nel momento corretto.

Colonnine di ricarica Digital Energy Solutions EVE MINI

Colonnine di ricarica capaci di garantire una ricarica veloce e sicura dei veicoli elettrici. Dotate di tutti i dispositivi di sicurezza e caratterizzate da un design pregevole, possono essere installate in luoghi aperti sia a parete che su piedistallo e si adattano a ogni tipo di applicazione. La colonnina può essere gestita come componente singolo oppure creare gruppi interconnessi, offre la possibilità di autoconsumare l’energia autoprodotta con fotovoltaico, ed è dotata di protezioni di sicurezza integrate e di un sistema aperto e aggiornabile per il futuro.

Pensiline fotovoltaiche

Accanto alle soluzioni di ricarica per auto elettriche adatte all’ambito domestico e aziendale, Viessmann fa un passo in avanti verso la mobilità intelligente e presenta le sue nuove pensiline FV.

Si tratta di soluzioni per hotel, attività commerciali e parcheggi, in grado di offrire un servizio di ricarica intelligente, ottimizzando i tempi di sosta di ospiti e clienti. Disponibili da 4 o 8 posti auto, fanno parte di un sistema che si completa di colonnina di ricarica, impianto fotovoltaico e sistema di accumulo, abbinato a servizio di gestione dinamica dell’energia e delle carte di ricarica.

